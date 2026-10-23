¿Dónde es más cara la canasta básica? Estos estados superan los 2 mil 200 pesos

Hacer las compras del hogar puede representar un gasto distinto según el lugar donde vivas. El precio de los alimentos básicos cambia entre entidades y algunos productos han registrado incrementos que impactan el bolsillo. ¿Cómo se refleja esta diferencia en el costo de la canasta básica en México?

El Estado de México, Jalisco y Baja California encabezan la lista de las entidades donde la canasta básica alimentaria tiene un mayor costo, con precios que superan los 2 mil 300 pesos, de acuerdo con los datos proporcionados por ANPEC.

En promedio nacional, el costo llegó a 2 mil 154.50 pesos, tras registrar un incremento mensual de 0.57%.

¿Cuáles son los estados donde la canasta básica es más cara?

Los precios más elevados de la canasta básica alimentaria se registraron en cinco entidades, donde el costo superó los 2 mil 200 pesos.



Estado de México: 2 mil 476.50 pesos.

Jalisco: 2 mil 348 pesos.

Baja California: 2 mil 310 pesos.

Zacatecas: 2 mil 298 pesos.

Sonora: 2 mil 275 pesos.

Estas cifras muestran la diferencia entre los precios que están registrados en cada entidad y el promedio nacional de 2 mil 154.50 pesos.

🧵 1/5 | Contexto económico De acuerdo con el seguimiento mensual de precios que realiza ANPEC en todo el país, la canasta básica alimentaria continúa encareciéndose, alcanzando un costo promedio de $2,154.50. La inflación presiona el bolsillo de las familias y afecta las ventas del pequeño comercio. #DigitalizaciónSinBarreras #ANPECInforma — ANPEC (@ANPECmx) October 22, 2026

Además de las entidades donde la canasta básica resultó más cara, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Morelos y Sonora destacaron por presentar las mayores variaciones de precios.

"De acuerdo con el seguimiento mensual de precios que realiza ANPEC en todo el país, la canasta básica alimentaria continúa encareciéndose, alcanzando un costo promedio de $2,154.50. La inflación presiona el bolsillo de las familias y afecta las ventas del pequeño comercio", indica ANPEC.

¿Qué productos de la canasta básica subieron más de precio?

Durante el periodo reportado, algunos de los productos registraron aumentos mensuales superiores al incremento general de la canasta básica alimentaria.

Los mayores cambios fueron los siguentes:



Chile jalapeño: aumento de 12.41%

Cerveza: incremento de 5.09%

Dulces: alcal de 5%

Jitomate: aumento de 4.83%

Cebolla: incremento de 4.31%

En conjunto, el costo promedio de la canasta básica alimentaria llegó a 2 mil 154.50%, lo que representa un aumento mensual de 0.57%.