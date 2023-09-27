¡No se te pase! Visa de no migrante será válida por un año a partir de esta fecha

A partir del 1 de octubre, las tarifas de visas de no migrante solo serán válidos por un año, y cualquier tarifa pagada antes del 1 de octubre de 2022 vencerá, informó la embajada de Estados Unidos en México.

Los reportes indican que solicitantes con recibos de tarifas vencidos deberán programar una cita a más tardar antes del 30 de septiembre para evitar pagar la tarifa nuevamente, en este sentido, no es necesario que la entrevista se dé previo a octubre, lo importante es tenerla agendada en el sistema.

“Seas trabajador, turista o estudiante que quiere venir a Estados Unidos, valoramos tu interés en solicitar la visa y no queremos que pierdas tu pago, ¡Así que prográmala ahora! Las secciones consulares en todo México están procesando visas más rápido que nunca y siguen comprometidas a garantizar que tu experiencia con en el proceso de visado sea positiva”, dijo Ministra Consejera para Asuntos Consulares Daria Darnell.

¿Qué es la visa de no migrante?

La embajada de Estados Unidos establece que las visa de no migrante son para los ciudadanos extranjeros que no tienen la intención de quedarse el país, como turistas o personas que viajan por trabajo.

De acuerdo con los listados, la visa de no migrante es común y determina el tiempo que la persona podrá permanecer en el país y qué actividades realizará.

Actualmente, existen dieciocho tipos de visas de no migrante, por esta razón, los especialistas recomiendan conocer bien el motivo por el que buscas la visa.

¿Pagaste la tarifa de solicitud de visa antes del 1 de oct. de 2022? Debes programar tu cita para la visa antes del 1 de octubre de 2023, de lo contrario, tu pago vencerá. ¡Agenda tu cita ahora en https://t.co/ly3fgObRmw!¡Si ya tienes cita programada, no necesitas hacer nada más! pic.twitter.com/pUYhMgaCPI — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) September 13, 2023

¿Cuánto cuesta la visa americana?

La última actualización de la visa americana establece distintos costos para las visas, de acuerdo a los estatutos de los Estados Unidos quedaron de la siguiente manera:



Visas de visitante por negocios o turismo (B1/B2 y BCCs), y otros tipos de visas que no requieren petición, tales como las visas para estudiantes o de intercambio, pasó de $160 a $185 dólares.

Visas en categorías H, L, O, P, Q y R incrementaron su precio de $190 a $205 dólares.

Visas para comerciantes por tratado comercial (E-1), inversionistas por tratado comercial (E-2), y solicitantes por tratado en una ocupación especial (E-3) pasaron de $205 a $315 dólares.

¿Cómo agendar la cita de la visa americana?

¡Atención! Si te interesa agendar una solicitud de visa es importante seguir una serie de pasos, el primero es ingresar al sitio oficial de la Embajada de Estados Unidos en México y posteriormente seleccionar el tipo de visado que deseas.

Para agendar una cita de solitud de visa deberás ingresar a la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en México (https://ais.usvisa-info.com/), donde tendrás que seleccionar el tipo de documento que deseas solicitar, posteriormente el sitio te irá guiando paso a paso para generar la fecha y hora en que deberás presentarte en las oficinas de la Embajada de Estados Unidos en México.

Al llegar a la cita, las autoridades tomarán la información biométrica, foto y huellas dactilares, así como la siguiente información:

