Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este lunes 12 de octubre?
Sigue en Azteca Noticias el reporte en vivo de CAPUFE y la Guardia Nacional para esquivar los cierres carreteros, manifestantes y accidentes de hoy 12 de octubre.
Inicia el lunes 12 de octubre y la red federal de autopistas resiente de inmediato el incremento del transporte de carga y de quienes se trasladan hacia la capital para arrancar su semana laboral. En vías de alta velocidad, un percance vial o la presencia de manifestantes no significa llegar cinco minutos tarde; significa quedar atrapado entre el asfalto por horas.
Para que tomes las decisiones correctas al volante, en Azteca Noticias activamos nuestra Alerta Asfalto. Basados en el monitoreo satelital y los reportes en tierra de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te mostramos los tramos bloqueados, las rutas de escape habilitadas y el minuto a minuto del tráfico federal.
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy 12 de octubre: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Cierre total en carretera Oaxaca-Tehuantepec
¡Toma precauciones en Oaxaca! Se registra cierre total de circulación tras presencia de personas, cerca del km. 246+500 de la carretera Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del Mpio. Santo Domingo Tehuantepec. Atienda indicación vial.
Cierre parcial autopista La Pera-Cuautla
Autopista La Pera - Cuautla, km 2, dirección Cuautla. Reducción de carriles por atención de accidente (vagoneta con ponchadura de neumático). Maneja con precaución.