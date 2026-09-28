Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 28 de septiembre?
¿Vas a transitar por carreteras de México hoy 28 de septiembre? Consulta el reporte de todo lo que sucede en las vialidades del país.
¿Vas a transitar por carreteras de México hoy lunes 28 de septiembre? Consulta el minuto a minuto de todo lo que pasa en estas vialidades del territorio mexicano.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado y no te quedes en el tráfico.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 28 de septiembre?
Cierre total en la autopista Zacapalco - Rancho Viejo
Caminos y Puentes Federales informa sobre el bloqueo a la circulación en la autopista Zacapalco - Rancho Viejo:
- Ubicación: Kilómetro 17.
- Estatus: Cierre a la circulación en ambos sentidos.
- Motivo: Presencia de manifestantes.
Carga vehicular en la autopista Cuernavaca - Acapulco
Caminos y Puentes Federales informa sobre las condiciones de tránsito en la autopista Cuernavaca - Acapulco:
- Dirección: Cuernavaca.
- Tramo afectado: Carga vehicular del km 100 al km 98.
- Estatus: No se registran accidentes ni percances viales en la zona.