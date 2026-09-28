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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 28 de septiembre?

¿Vas a transitar por carreteras de México hoy 28 de septiembre? Consulta el reporte de todo lo que sucede en las vialidades del país.

Carrtera libre en México.
¿Cómo se reportan las carreteras de México este lunes?|Capufe

Escrito por: Jimena Romero

¿Vas a transitar por carreteras de México hoy lunes 28 de septiembre? Consulta el minuto a minuto de todo lo que pasa en estas vialidades del territorio mexicano.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado y no te quedes en el tráfico.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 28 de septiembre?

Cierre total en la autopista Zacapalco - Rancho Viejo

Caminos y Puentes Federales informa sobre el bloqueo a la circulación en la autopista Zacapalco - Rancho Viejo:

  • Ubicación: Kilómetro 17.
  • Estatus: Cierre a la circulación en ambos sentidos.
  • Motivo: Presencia de manifestantes.

Carga vehicular en la autopista Cuernavaca - Acapulco

Caminos y Puentes Federales informa sobre las condiciones de tránsito en la autopista Cuernavaca - Acapulco:

  • Dirección: Cuernavaca.
  • Tramo afectado: Carga vehicular del km 100 al km 98.
  • Estatus: No se registran accidentes ni percances viales en la zona.
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