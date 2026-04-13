Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 13 de abril?

Inicia una nueva semana y el flujo en las principales vías de conexión del país ya comienza a cobrar factura. Este lunes 13 de abril, te mantenemos informado en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas de México para que no te tomen por sorpresa los embotellamientos o cierres totales.

Ya sea que viajes por trabajo, muevas mercancía o regreses a casa, revisa este minuto a minuto de Azteca Noticias. Aquí recopilamos la información más reciente y directa de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras sobre bloqueos, percances, reducción de carriles y carga vehicular.