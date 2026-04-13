Capufe aumenta el costo de las casetas en todo el país: estas son las nuevas tarifas para 2026
A partir de hoy, viajar por México será más caro tras el aumento de costos en casetas de Capufe en varias autopistas; consulta aquí los nuevos precios.
¡Aguas con los nuevos precios! Caminos y Puentes Federales (Capufe) aplicó un ajuste en las tarifas de casetas en las autopistas de cobro que administra; el incremento también afectó carreteras importantes como la México–Puebla, México–Cuernavaca y México–Querétaro.
Incremento en casetas de Capufe: ¿cuáles son las carreteras más caras en 2026?
El ajuste se aplicó al término del periodo vacacional de Semana Santa. Capufe detalló que este incremento se realiza de manera anual; sin embargo, el alza impactó directamente a conductores y vacacionistas que regresaban a sus hogares.
El aumento fue de 4.7% en comparación con las tarifas vigentes desde enero de 2025, una cifra superior a la inflación registrada en diciembre del año pasado, que fue de 3.69%.
¡OTRO GOLPE AL BOLSILLO!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026
Este lunes amanecimos con nuevas tarifas en las casetas de @CAPUFE justo después de las vacaciones de Semana Santa.
📍 La México-Cuernavaca sube de 149 a 156 pesos
📍 La México-Toluca pasa de 111 a 116 pesos
📍 Y la Autopista del Sol ya cuesta 826 pesos… pic.twitter.com/cG4HYkaLIz
Entre las autopistas más caras destaca la de Durango–Mazatlán, que registró un aumento de 4.6% al pasar a 820 pesos. En tanto, la Cuernavaca–Acapulco a 670 pesos.
Asimismo, la autopista Barranca Larga–Ventanilla, en Oaxaca, que conecta hacia Puerto Escondido, aumentó a 490 pesos para automovilistas y 244 pesos para motociclistas.
¿Cómo quedaron las nuevas tarifas Capufe para 2026?
Entre las autopistas a las que se les aplicó un ajuste en sus tarifas son:
- Chamapa–Lechería: autos 69 pesos / motos 34 pesos
- San Mateo Nopala–Lechería: autos 60 pesos / motos 30 pesos
- México–Querétaro (tramo completo): autos 226 pesos / motos 113 pesos
- México-Puebla: autos pagan 226 pesos / motos 113 pesos
- Tepotzotlán–México–Tepeji: autos 113 pesos / motos 56 pesos
- Tlalpan (México–Cuernavaca): autos 156 pesos / motos 78 pesos
- Tres Marías “A” y “B” (Tres Marías–Cuernavaca): autos 56 pesos / motos 28 pesos
- Paso Morelos (Puente de Ixtla–Chilpancingo): autos 209 pesos / motos 104 pesos
- Paso Morelos (Puente de Ixtla–Paso Morelos): autos 80 pesos / motos 40 pesos
- La Pera–Cuautla (circuito cerrado): autos 86 pesos / motos 43 pesos
- Salina Cruz–La Ventosa: autos 149 pesos / motos 74 pesos
Este incremento se anuncia días después del Paro Nacional de Transportistas, quienes exigieron mayor seguridad en carreteras, así como una disminución al precio de combustible.
Pese a esto, Capufe informó que las tarifas actualizadas permiten darle mantenimiento a todas las autopistas administradas por el organismo.