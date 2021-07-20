EN VIVO: Blue Origin va al espacio con Jeff Bezos a bordo

La compañía Blue Origin realiza su primer vuelo tripulado al espacio, en el que Jeff Bezos, presidente y dueño de la compañía, será uno de los pasajeros.

Junto al multimillonario también viajarán al espacio su hermano Mark Bezos; Wally Funk, astronauta y aviadora de 82 años de edad; y Oliver Daemen, un joven de 18 años. Cabe mencionar que estos dos últimos son los tripulantes más viejo y más joven en viajar al espacio.

El recorrido se realizará en el cohete New Shepard, despegando desde Texas, y prevé llegar a 106 kilómetros de altura para luego descender en paracaídas sobre el desierto. Jeff Bezos y compañía serán propulsados por un cohete para volar por aproximadamente 10 minutos.

Una de las curiosidades del primer vuelo de Blue Origin es que Funk es una de las 13 mujeres pilotos que estudiaron en el programa Mercury 7 de la NASA en la década de los sesenta, pero fue rechazada de los programas finales por ser mujer.

Daemen, otro tripulante del vuelo, fue anunciado como el afortunado ganador de un sorteo para viajar al espacio. Él es considerado como el primer cliente comercial de Blue Origin y su boleto fue anunciado apenas el jueves pasado.

Este es el segundo viaje comercial al espacio en la historia, luego de que el multimillonario británico Richard Branson viajara en el primer vuelo tripulado de su compañía aeroespacial, Virgin Galactic.

El despegue del cohete New Shepard de Blue Origin se puede seguir a través del canal de YouTube de la empresa.

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Piden que Jeff Bezos no vuelva a la Tierra

Luego de que se confirmó que Jeff Bezos, también propietario de Amazon, viajaría al espacio, se lanzó una campaña en la plataforma Change.org para pedir que el millonario no vuelva a la Tierra.

La campaña tiene como objetivo recaudar 200 mil firmas, y hasta este martes ha recopilado cerca de 164 mil.

Los multimillonarios no deberían existir en la Tierra... o el espacio. Si decidió irse, debería quedarse allá

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