Richard Branson inicia era de turismo al espacio exterior con primer vuelo

El empresario multimillonario originario de Gran Bretaña, Richard Branson voló al espacio a bordo de la nave SpaceShipTwo VSS Unity en el primer viaje con pasajeros de su empresa de turismo espacial Virgin Galactic, con lo que inaugura la era del turismo espacial desde la Tierra.

La misión Unity 22 inició con el lanzamiento programado desde cosmódromo de la compañía Spaceport America, ubicado en el estado de Nuevo México, Estados Unidos; se trata del 22 vuelo de prueba para la nave VSS Unity y el cuarto vuelo tripulado de Virgin Galactic.

Es el primer vuelo en llevar una tripulación completa de dos pilotos y cuatro especialistas en misiones en la cabina, incluido el fundador de la empresa Richard Branson, quien por primera vez vive la experiencia del turismo espacial.

Se calcula que toda la misión, desde el despegue hasta el regreso a Tierra duraría unos 90 minutos.

La nave será elevada por su portaviones VMS Eve de doble fuselaje hasta una altitud de 15 kilómetros, para después desprenderse y alcanzar los 89 kilómetros y con este viaje, la tripulación busca evaluar y mejorar las distintas experiencias que Virgin Galactic ha prometido a sus futuros clientes, como la ingravidez, las vistas de la Tierra y la comodidad en la cabina.

La empresa ha asegurado que cientos de personas ya han reservado boletos al espacio por 250 mil dólares por cada asiento para los viajes comerciales que iniciarían en 2022, y considera, en un futuro, reducir el costo a 40 mil dólares.

Con la participación del magnate en este evento altamente publicitado, Virgin Galactic también pretende transmitir al público que los viajes espaciales comerciales son seguros.

Cabe mencionar que un prototipo anterior de la nave se accidentó durante una prueba de 2014, matando a un piloto e hiriendo gravemente a otro. Mientras que el VSS Unity ha realizado tres vuelos exitosos desde 2018, pero solo con pilotos a bordo.

Viaje de Branson 9 días antes del programado por Jeff Bezos

El viaje del multimillonario británico, Richard Branson al espacio se produce apenas nueve días antes de otro similar que tiene programado por realizar el fundador de Blue Origin, Jeff Bezos.

Previo al lanzamiento de Virgin Galactic, Blue Origin afirmó que el vuelo de su rival no podrá considerarse como espacial, porque la nave no alcanzará la altura de 100 kilómetros y por lo tanto no va a cruzar la línea de Kármán, considerada la división entre la atmósfera y el espacio exterior.

Sin embargo, el parámetro aún se debate entre la comunidad científica.

Noventa minutos más tarde, el Virgin Galactic regreso a tierra firme.

