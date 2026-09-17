Poste caído en Av. Asia a la altura de Siberia| EN VIVO

¡Cuidado al circular por la CDMX! Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 17 de septiembre 2026.