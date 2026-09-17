Poste caído en Av. Asia a la altura de Siberia| EN VIVO
La Ciudad de México inicia el jueves con el reporte de obras inconclusas que afectan las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo; se recomienda tomar precauciones.
¡Cuidado al circular por la CDMX! Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 17 de septiembre 2026.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este jueves
Poste caído en Av. Asia a la altura de Siberia
En Av. Asia a la altura de Siberia, col. Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza, encontrará poste caído, servicios de emergencia al lugar.
Camioneta vuelca en carriles centrales de Periférico Sur
Se reportó la volcadura de una camioneta de reparto en los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de la Calle 4; tres personas fueron atendidas por paramédicos.
Hasta el momento se desconoce la razón por la que ocurrió el accidente.
Paramédicos acudieron al lugar para valorarlas; sin embargo, no fue necesario trasladarlas a un hospital.
Al sitio arribaron bomberos, personal de Protección Civil y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes resguardaron y acordonaron la zona.
Obras inconclusas afectan vialidades en la Miguel Hidalgo
¡Peligro vial en CDMX! Obras abandonadas invaden carriles de Calzada Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo, poniendo en riesgo a miles de automovilistas que transitan por las calles de esta misma zona.
La obstrucción se ubica exactamente en la esquina con Río San Joaquín, justo frente a la embajada de Estados Unidos en la colonia Irrigación.
Según los reportes, las obras invaden por completo el carril en el tramo; se recomienda manejar con precauciones.
¡PELIGRO VIAL EN LA MIGUEL HIDALGO! Obra abandonada invade carril en Calzada Legaria— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 17, 2026
Una obra inconclusa pone en riesgo a miles de automovilistas que transitan por la alcaldía Miguel Hidalgo.
La obstrucción se ubica sobre Calzada Legaria, casi esquina con Río San Joaquín, justo… pic.twitter.com/8opEQRsmkS