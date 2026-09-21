Enorme pino se desploma y aplasta un vehículo en calles de la Narvarte, CDMX: Otras zonas con incidentes viales y afectaciones | EN VIVO
La Ciudad de México (CDMX) inicia la semana con el desplome de un enorme pino en calles de la Narvarte, aplastando un auto y provocando otros daños materiales.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 21 de septiembre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este lunes
Enorme pino aplasta un vehículo en la Narvarte, CDMX: ¿Qué pasó?
En las primeras horas de este 21 de septiembre 2026, se registró el desplome de un pino de aproximadamente 14 metro de altura, sobre una auto en las calles de la colonia Vértiz Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.
El árbol terminó sobre un automóvil y alcanzó a dañar otro, además de caer sobre el portón de una vivienda. La estructura quedó afectada tras el impacto.
Equipos de emergencia acudieron al sitio para realizar las labores de retiro y liberar la vialidad. De acuerdo con los primeros reportes, no hubo personas lesionadas.