Enorme pino se desploma y aplasta un vehículo en calles de la Narvarte, CDMX: Otras zonas con incidentes viales y afectaciones | EN VIVO

En las primeras horas de este 21 de septiembre 2026, se registró el desplome de un pino de aproximadamente 14 metro de altura, sobre una auto en las calles de la colonia Vértiz Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

El árbol terminó sobre un automóvil y alcanzó a dañar otro, además de caer sobre el portón de una vivienda. La estructura quedó afectada tras el impacto.

Equipos de emergencia acudieron al sitio para realizar las labores de retiro y liberar la vialidad. De acuerdo con los primeros reportes, no hubo personas lesionadas.