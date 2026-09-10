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Cierre total en la Pátzcuaro-Copándaro por incendio en el kilómetro 3

Si planeas utilizar alguna de las carreteras del país no olvides consultar nuestras actualizaciones sobre la situación de las autopistas así como de casetas.

Carreteras
Así van las carreteras hoy 10 de septiembre 2026.|GN

Escrito por: Ollinka Méndez

Esta es la situación de las carreteras en el país; accidentes, bloqueos o incluso toma de casetas que podría afectar tu viaje. Consulta aquí nuestras actualizaciones en vivo.

¿Hay accidentes en la México-Puebla hoy? Bloqueos, tráfico y todo lo que pasa EN VIVO este 10 de septiembre 2026

Accidente frena el paso en la Mexicali-Tijuana rumbo a Tijuana

Un accidente vial generó el cierre parcial de la carretera Mexicali-Tijuana a la altura del kilómetro 128+000, con dirección a Tijuana, Baja California. La reducción de carriles alienta la circulación en este tramo fronterizo, provocando filas de vehículos y demoras en los tiempos de traslado.

Incendio paraliza la circulación en la carretera Pátzcuaro-Copándaro a la altura de Copándaro

Un incendio mantiene bloqueada la carretera Pátzcuaro-Copándaro en el kilómetro 003+900, a la altura de Copándaro, Michoacán. El paso está cortado en ambos sentidos debido a la falta de visibilidad y el riesgo en la vía, dejando detenido el tránsito de vehículos particulares y de carga.

Catemaco paralizado: Choque en el Paso del Toro-Acayucan interrumpe el transporte de carga

Un accidente vial generó el cierre parcial de la carretera Paso del Toro-Acayucan a la altura del kilómetro 162+000, dentro del municipio de Catemaco, Veracruz. El choque obstruye los carriles de circulación, interrumpiendo el flujo de carga comercial en este corredor estratégico y provocando severos retrasos operativos en ambos sentidos del tramo.

Choque paraliza parcialmente el kilómetro 34 de la carretera Pátzcuaro-Copándaro en Capula

Un accidente vehicular mantiene un cierre parcial a la circulación en el kilómetro 034+800 de la carretera Pátzcuaro-Copándaro, a la altura de la localidad de Capula, Michoacán. La obstrucción bloquea el avance regular en los carriles con dirección a Pátzcuaro, generando un cuello de botella que exige maniobras inmediatas de reducción de velocidad para evitar colisiones secundarias en el tramo.

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