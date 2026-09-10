Cierre total en la Pátzcuaro-Copándaro por incendio en el kilómetro 3

Un incendio mantiene bloqueada la carretera Pátzcuaro-Copándaro en el kilómetro 003+900, a la altura de Copándaro, Michoacán. El paso está cortado en ambos sentidos debido a la falta de visibilidad y el riesgo en la vía, dejando detenido el tránsito de vehículos particulares y de carga.

#Tomeprecauciones en #Michoacán continua cierre total de la circulación por #Incendio cerca del Km 003+900, de la carretera Pátzcuaro - Copándaro, a la altura de la localidad de Copándaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/tC7zxwbtvP — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 10, 2026