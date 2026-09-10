Cierre total en la Pátzcuaro-Copándaro por incendio en el kilómetro 3
Si planeas utilizar alguna de las carreteras del país no olvides consultar nuestras actualizaciones sobre la situación de las autopistas así como de casetas.
Esta es la situación de las carreteras en el país; accidentes, bloqueos o incluso toma de casetas que podría afectar tu viaje. Consulta aquí nuestras actualizaciones en vivo.
¿Hay accidentes en la México-Puebla hoy? Bloqueos, tráfico y todo lo que pasa EN VIVO este 10 de septiembre 2026
Accidente frena el paso en la Mexicali-Tijuana rumbo a Tijuana
Un accidente vial generó el cierre parcial de la carretera Mexicali-Tijuana a la altura del kilómetro 128+000, con dirección a Tijuana, Baja California. La reducción de carriles alienta la circulación en este tramo fronterizo, provocando filas de vehículos y demoras en los tiempos de traslado.
#Tomeprecauciones en #BajaCalifornia se registra cierre parcial por #AccidenteVial cerca del Km 128+000 de la carretera Mexicali-Tijuana con dirección a Tijuana. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/0W5QU5FXt9— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 10, 2026
Incendio paraliza la circulación en la carretera Pátzcuaro-Copándaro a la altura de Copándaro
Un incendio mantiene bloqueada la carretera Pátzcuaro-Copándaro en el kilómetro 003+900, a la altura de Copándaro, Michoacán. El paso está cortado en ambos sentidos debido a la falta de visibilidad y el riesgo en la vía, dejando detenido el tránsito de vehículos particulares y de carga.
#Tomeprecauciones en #Michoacán continua cierre total de la circulación por #Incendio cerca del Km 003+900, de la carretera Pátzcuaro - Copándaro, a la altura de la localidad de Copándaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/tC7zxwbtvP— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 10, 2026
Catemaco paralizado: Choque en el Paso del Toro-Acayucan interrumpe el transporte de carga
Un accidente vial generó el cierre parcial de la carretera Paso del Toro-Acayucan a la altura del kilómetro 162+000, dentro del municipio de Catemaco, Veracruz. El choque obstruye los carriles de circulación, interrumpiendo el flujo de carga comercial en este corredor estratégico y provocando severos retrasos operativos en ambos sentidos del tramo.
#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de la circulación por #AccidenteVial cerca del Km 162+000, de la carretera Paso del Toro-Acayucan, a la altura del Mpio. de Catemaco. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/3umRzIopBQ— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 10, 2026
Choque paraliza parcialmente el kilómetro 34 de la carretera Pátzcuaro-Copándaro en Capula
Un accidente vehicular mantiene un cierre parcial a la circulación en el kilómetro 034+800 de la carretera Pátzcuaro-Copándaro, a la altura de la localidad de Capula, Michoacán. La obstrucción bloquea el avance regular en los carriles con dirección a Pátzcuaro, generando un cuello de botella que exige maniobras inmediatas de reducción de velocidad para evitar colisiones secundarias en el tramo.
#Tomeprecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de la circulación por #AccidenteVial cerca del Km 034+800, de la carretera Pátzcuaro - Copándaro, a la altura del Mpio. de Capula, con dirección a Pátzcuaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ihwy0f88Bh— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 10, 2026