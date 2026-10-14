EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 14 de octubre
Que un percance en la autopista no detenga tu ruta. Sigue en Azteca Noticias el reporte en vivo de CAPUFE y la Guardia Nacional para esquivar los cierres y el tráfico pesado de hoy 14 de octubre.
Llegó el miércoles 14 de octubre, el corazón de la semana laboral. Durante estos días, el flujo de transporte de carga y las flotillas comerciales alcanzan su pico máximo en las autopistas del país. Compartir el asfalto con unidades pesadas exige precaución extra, ya que un choque por alcance o un bloqueo intermitente no solo retrasa tu viaje, sino que puede paralizar por completo un tramo carretero.
Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias mantenemos encendida nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy miércoles 14 octubre? Cierres y tráfico en autopistas de México
Toma precauciones en Edomex
¡Toma precauciones! En Edomex se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km. 088+100 de la carretera México-Querétaro. Atienda Indicación vial.