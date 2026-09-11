¿Hay cierres en la México-Cuernavaca hoy EN VIVO? Bloqueos, tráfico y todo lo que pasa en la autopista este 11 de septiembre 2026
Esto es lo que sucede en las carreteras del país este viernes 11 de septiembre 2026; accidentes, bloqueos o manifestaciones que afectarán tu ruta hoy.
¿Sales de viaje? Conoce la actividad y/o afectaciones en las carreteras del país por accidentes o manifestaciones este viernes 11 de septiembre 2026. Sigue nuestras actualizaciones minuto a minuto.
¿Hay cierres en la México-Cuernavaca hoy EN VIVO? Bloqueos, tráfico y todo lo que pasa en la autopista este 11 de septiembre 2026
Intensa carga vehicular en la carretera Toluca-Tenango
El C5 del Estado de México dio a conocer que hay carga vehicular, de aproximadamente 2 kilómetros, en la carretera Toluca-Tenango, en ambos sentidos de la vía, por la atención de un accidente.
🚗💥 #ReporteVial: Metepec— C5 Estado de México (@C5Edomex) September 11, 2026
Se reporta tránsito lento 🚗...🚗...🚗 con asentamiento vial de 📏 2 km aprox. sobre la Toluca - Tenango en ambos sentidos, debido a un accidente vehicular a la altura de Hotel la Muralla📍col. Santa María Magdalena Ocotitlán.
Te recomendamos reducir… pic.twitter.com/HV6lKOb53b
Cierran tramos de dos autopistas para atender accidentes
De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), hay cierres a la circulación en las siguientes autopistas, para atender dos accidentes.
Autopista Querétaro-Irapuato, kilómetro 62, con dirección a Querétaro.
Autopista Cuernavaca-Acapulco, kilómetro 262, con dirección a Acapulco.
Autopista México-Cuernavaca afectada por accidentes
Este viernes hay cierres parciales en la circulación de la autopista México-Cuernavaca, debido a que equipos de emergencia atienden dos accidentes:
En el kilómetro 26, con dirección a Cuernavaca.
En el kilómetro 53, con dirección a Cuernavaca.
Persiste cierre parcial en la Coatzacoalcos-Villahermosa tras percance vehicular
La Guardia Nacional informó que continúa el cierre parcial de circulación sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en Tabasco, a la altura del kilómetro 098+800.
La afectación, localizada cerca de la comunidad La Nueva Esperanza con dirección a Villahermosa, se mantiene por la atención de un accidente vial, lo que genera avance lento y acumulación de vehículos en la zona.
#TomePrecauciones en #Tabasco continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 098+800 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a inmediaciones de la localidad La Nueva Esperanza, con dirección a Villahermosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/9Okf9dByeZ— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 11, 2026
Cierre parcial en la autopista Puebla-Córdoba rumbo a Orizaba por incidente vial
La Guardia Nacional reportó un cierre parcial de circulación sobre el kilómetro 293+950 de la autopista Puebla-Córdoba, con dirección hacia Orizaba, en la entidad de Veracruz. La restricción de carriles provoca carga vehicular y paso lento en este tramo carretero, por lo que las autoridades piden a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones viales en la zona.
#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación cerca del Km 293+950 de la autopista Puebla-Córdoba con dirección Orizaba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/dAqx0v7608— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 11, 2026