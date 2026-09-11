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¿Hay cierres en la México-Cuernavaca hoy EN VIVO? Bloqueos, tráfico y todo lo que pasa en la autopista este 11 de septiembre 2026

Esto es lo que sucede en las carreteras del país este viernes 11 de septiembre 2026; accidentes, bloqueos o manifestaciones que afectarán tu ruta hoy.

Autopistas
¿Qué sucede en las carreteras hoy?|GN

Escrito por: Ollinka Méndez

¿Sales de viaje? Conoce la actividad y/o afectaciones en las carreteras del país por accidentes o manifestaciones este viernes 11 de septiembre 2026. Sigue nuestras actualizaciones minuto a minuto.

¿Hay cierres en la México-Cuernavaca hoy EN VIVO? Bloqueos, tráfico y todo lo que pasa en la autopista este 11 de septiembre 2026

Intensa carga vehicular en la carretera Toluca-Tenango

El C5 del Estado de México dio a conocer que hay carga vehicular, de aproximadamente 2 kilómetros, en la carretera Toluca-Tenango, en ambos sentidos de la vía, por la atención de un accidente.

Cierran tramos de dos autopistas para atender accidentes

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), hay cierres a la circulación en las siguientes autopistas, para atender dos accidentes.

Autopista Querétaro-Irapuato, kilómetro 62, con dirección a Querétaro.

Autopista Cuernavaca-Acapulco, kilómetro 262, con dirección a Acapulco.

Autopista México-Cuernavaca afectada por accidentes

Este viernes hay cierres parciales en la circulación de la autopista México-Cuernavaca, debido a que equipos de emergencia atienden dos accidentes:

En el kilómetro 26, con dirección a Cuernavaca.

En el kilómetro 53, con dirección a Cuernavaca.

Persiste cierre parcial en la Coatzacoalcos-Villahermosa tras percance vehicular

La Guardia Nacional informó que continúa el cierre parcial de circulación sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en Tabasco, a la altura del kilómetro 098+800.

La afectación, localizada cerca de la comunidad La Nueva Esperanza con dirección a Villahermosa, se mantiene por la atención de un accidente vial, lo que genera avance lento y acumulación de vehículos en la zona.

Cierre parcial en la autopista Puebla-Córdoba rumbo a Orizaba por incidente vial

La Guardia Nacional reportó un cierre parcial de circulación sobre el kilómetro 293+950 de la autopista Puebla-Córdoba, con dirección hacia Orizaba, en la entidad de Veracruz. La restricción de carriles provoca carga vehicular y paso lento en este tramo carretero, por lo que las autoridades piden a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones viales en la zona.

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