AMLO plantea preguntas de posible consulta sobre Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en una consulta sobre Guardia Nacional en referencia a la reforma de las Fuerzas Armadas que se pospuso, incluso dio a conocer las posibles preguntas que se plantearían en este ejercicio.

“Lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto copular. Estas serían las 3 preguntas, hay que formularlas de manera de que estén equilibradas y sencillas”, explicó en la mañanera del 23 de septiembre.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció a favor de una consulta popular sin que la organice el #INE para determinar la ampliación del Ejército en las calles pic.twitter.com/Xtq7ATlHEm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2022

En la conferencia mañanera reveló que serían tres preguntas que se harían en la consulta sobre la Guardia Nacional, pues consideró que debe ser el pueblo el que decida si quieren que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles al 2024.

“Que la gente decida, claro que tengamos tiempo para debatir para seguir dando información, los que están a favor o en contra, no es asunto copular”, argumentó.

Consulta sobre Guardia Nacional sería a principios de 2023

AMLO planteó que en lo que resta del año se debe hacer una difusión sobre la importancia de la reforma de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

“Me gustaría que se difunda en todo el país y que no se decida copularmente. Que sea el pueblo, que todas las dudas que haya se aclaren y se argumente a favor, en contra, luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente, considero que no se puede hacer con el INE. Hay que buscar legalmente si existe un mecanismo, parece que sí se puede a través de la subsecretaría de Gobernación, aun cuando no sea vinculante”, dijo.

También consideró que la consulta sobre Guardia Nacional se realice a principios del siguiente año.

“Aunque nos lleve tiempo, que todo este año se promueva y que a principios del año próximo se lleve a cabo”, dijo.

De nuevo, AMLO justificó su iniciativa para que la Guardia Nacional pase al control del Ejército.

“Ya no quiero Garcías Lunas, Palominos, no quiere la formación que se tenía en el Cisen, que sin ninguna formación en materia de seguridad pública, sin profesionalismo, solo por influyentismo, llegaron a situarse como jefes y violaron derechos humanos y nos llevaron a guerras y a pérdidas de vidas humanas y desaparecidos”, sostuvo.