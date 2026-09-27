Nace la tormenta tropical “Rachel” en el Pacífico: Sigue la trayectoria, mapa y estados en alerta por lluvias intensas | EN VIVO

La Comisión Nacional del Agua con el Servicio Meteorológico Nacional confirmaron la formación de la tormenta tropical "Rachel" que evolucionó de depresión tropical Dieciocho-E.

La autoridades comentaron que el fenómeno sí causará lluvias en estados de México y se prevé que durante el martes 29 de septiembre se convierta en huracán.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO con la trayectoria, las entidades afectadas y la evolución del fenómeno meteorológico.

