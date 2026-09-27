Nace la tormenta tropical “Rachel” en el Pacífico: Sigue la trayectoria, mapa y estados en alerta por lluvias intensas | EN VIVO
La Conagua confirmó este domingo 27 de septiembre la formación de la tormenta tropical “Rachel” que sí tendrá efectos en México: esta es su trayectoria y los estados que sentirán el impacto.
La Comisión Nacional del Agua con el Servicio Meteorológico Nacional confirmaron la formación de la tormenta tropical "Rachel" que evolucionó de depresión tropical Dieciocho-E.
La autoridades comentaron que el fenómeno sí causará lluvias en estados de México y se prevé que durante el martes 29 de septiembre se convierta en huracán.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO con la trayectoria, las entidades afectadas y la evolución del fenómeno meteorológico.
Nace la tormenta tropical "Rachel" en el Pacífico: Sigue la trayectoria, mapa y estados en alerta por lluvias intensas
Trayectoria de la tormenta tropical "Rachel"
El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico de trayectoria para la tormenta tropical "Rachel":
- Lunes 28, 00:00 h: Tormenta tropical a 390 km al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.
- Lunes 28, 12:00 h: Tormenta tropical a 370 km al sur-suroeste de Acapulco.
- Martes 29, 00:00 h: Tormenta tropical a 360 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
- Martes 29, 12:00 h: Evoluciona a Huracán Categoría 1 a 325 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 370 km al sur de Manzanillo, Colima.
- Miércoles 30, 00:00 h: Huracán categoría 1 a 340 km al suroeste de Manzanillo, Colima.
- Miércoles 30, 12:00 h: Huracán categoría 1 a 330 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.
Lluvias por la tormenta tropical "Rachel"
La tormenta tropical "Rachel" también va a ocasionar lluvias en distintos estados del país, estos son: Guerrero, sur y sureste, y Oaxaca, este sur y sureste.
Ubicación de la tormenta tropical "Rachel"
La tormenta tropical "Rachel" se encuentra a 485 km al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 km de Manzanillo, Colima.