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Nace la tormenta tropical “Rachel” en el Pacífico: Sigue la trayectoria, mapa y estados en alerta por lluvias intensas | EN VIVO

La Conagua confirmó este domingo 27 de septiembre la formación de la tormenta tropical “Rachel” que sí tendrá efectos en México: esta es su trayectoria y los estados que sentirán el impacto.

Nace la tormenta tropical “Rachel” en el Pacífico: Sigue la trayectoria, mapa y estados en alerta por lluvias intensas | EN VIVO
¿Cuál es la tormenta tropical “Rachel”?|Conagua

Escrito por: Jimena Romero

La Comisión Nacional del Agua con el Servicio Meteorológico Nacional confirmaron la formación de la tormenta tropical "Rachel" que evolucionó de depresión tropical Dieciocho-E.

La autoridades comentaron que el fenómeno sí causará lluvias en estados de México y se prevé que durante el martes 29 de septiembre se convierta en huracán.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO con la trayectoria, las entidades afectadas y la evolución del fenómeno meteorológico.

Nace la tormenta tropical "Rachel" en el Pacífico: Sigue la trayectoria, mapa y estados en alerta por lluvias intensas

Trayectoria de la tormenta tropical "Rachel"

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico de trayectoria para la tormenta tropical "Rachel":

  1. Lunes 28, 00:00 h: Tormenta tropical a 390 km al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.
  2. Lunes 28, 12:00 h: Tormenta tropical a 370 km al sur-suroeste de Acapulco.
  3. Martes 29, 00:00 h: Tormenta tropical a 360 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
  4. Martes 29, 12:00 h: Evoluciona a Huracán Categoría 1 a 325 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 370 km al sur de Manzanillo, Colima.
  5. Miércoles 30, 00:00 h: Huracán categoría 1 a 340 km al suroeste de Manzanillo, Colima.
  6. Miércoles 30, 12:00 h: Huracán categoría 1 a 330 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Lluvias por la tormenta tropical "Rachel"

La tormenta tropical "Rachel" también va a ocasionar lluvias en distintos estados del país, estos son: Guerrero, sur y sureste, y Oaxaca, este sur y sureste.

Ubicación de la tormenta tropical "Rachel"

La tormenta tropical "Rachel" se encuentra a 485 km al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 km de Manzanillo, Colima.

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