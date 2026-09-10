Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 10 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

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¿Por qué tiembla tanto en México?

México tiembla tanto porque su territorio está sobre cinco placas tectónicas activas, Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.

El factor principal es el proceso de subducción en la costa occidental, donde las placas oceánicas de Cocos y Rivera se mueven por debajo de la Placa Norteamericana, atorándose y acumulando enormes presiones que, al liberarse bruscamente, generan las ondas sísmicas que percibimos en gran parte del país.