Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 10 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Se te movió el piso? Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro y reporte actualizado de autoridades.
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¿Por qué tiembla tanto en México?
México tiembla tanto porque su territorio está sobre cinco placas tectónicas activas, Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
El factor principal es el proceso de subducción en la costa occidental, donde las placas oceánicas de Cocos y Rivera se mueven por debajo de la Placa Norteamericana, atorándose y acumulando enormes presiones que, al liberarse bruscamente, generan las ondas sísmicas que percibimos en gran parte del país.
EN VIVO temblor hoy 10 de septiembre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Sismo de 4.5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.5 ocurrido durante los primeros minutos de este jueves 10 de septiembre de 2026 en el estado de Chiapas. El movimiento telúrico se registró a las 00:08 situando su epicentro a 144 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.