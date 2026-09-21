Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 21 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Se registró un temblor hoy lunes 21 de septiembre? Sigue el reporte de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.
¿Se registró un temblor hoy lunes 21 de septiembre? Sigue el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro y el reporte de autoridades.
En Azteca Noticias te brindamos la información EN VIVO.
¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?
La alerta sísmica en el celular se activa en automático mediante la tecnología de difusión celular, la cual no requiere aplicaciones, saldo ni conexión a internet: al detectar un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un mensaje masivo e instantáneo a todos los teléfonos encendidos de la zona afectada, haciendo sonar un tono de alta prioridad y mostrando la notificación en pantalla sin importar si el teléfono está en silencio o en llamada.
EN VIVO temblor hoy 21 de septiembre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Sismo de 4.6 en Pijijiapan, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional actualizó el reporte sobre el evento telúrico registrado la mañana de este lunes 21 de septiembre de 2026 en el estado de Chiapas, determinando una magnitud final de 4.6.
El movimiento ocurrió a las 05:02, ubicando su epicentro a 25 kilómetros al noreste de Pijijiapan, con una profundidad de 147 kilómetros.
Sismo de 4.9 en Villaflores, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional emitió un reporte preliminar sobre un sismo de magnitud 4.9 ocurrido en las primeras horas de este lunes 21 de septiembre de 2026 en la región de La Frailesca, Chiapas.
El movimiento telúrico se registró a las 05:02 localizando su epicentro a 19 kilómetros al sureste de Villaflores, con una profundidad de 68 kilómetros.