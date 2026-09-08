Temblor hoy en México en vivo: Tiembla 18 veces durante la madrugada
¿Hubo un temblor hoy martes 8 de septiembre en México? Consulta todos los sismos ocurridos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades actualizada.
¿Se te movió el piso? Consulta todo temblor acontecido en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades este martes 8 de septiembre.
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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica en México suena únicamente en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima. Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano opera con una red de sensores distribuidos a lo largo de la costa del Pacífico y la zona centro, emitiendo el aviso a través de altavoces públicos en las ciudades urbanas conectadas que están expuestas a un riesgo real por la intensidad del movimiento.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 8 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Tiembla 18 veces en México
Durante la madrugada de este 8 de septiembre México sufrió 18 movimientos telúricos, estos fueron:
De 3.8 en Las Varas, Nayarit.
3.9 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
De 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
3.2 Petatlán, Guerrero.
4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
De 3.2 en Río Grande, Oaxaca.
3.6 Puerto Vallarta, Jalisco.
3.3 Casimiro Castillo, Jalisco.
De 3.6 en San Marcos, Guerrero.
De 3.4 en Crucecita, Oaxaca.
4.1 Matías Romero, Oaxaca.
3.2 Ciudad Ixtepec, Oaxaca.
De 2.3 en San Marcos, Guerrero.
De 3.7 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
3.1 en Matías Romero, Oaxaca.
4.0 Petatlán, Guerrero.
De 3.5 en Huixtla, Chiapas.
De 3.1 en Coyuca de Benítez, Guerrero.
Sismo de magnitud 4.1 se registra en Matías Romero, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.1 ocurrido durante la madrugada de este martes 8 de septiembre de 2026 en el estado de Oaxaca.
El movimiento telúrico se registró a las 02:46, situando su epicentro a 56 kilómetros al noreste del municipio de Matías Romero, con una profundidad de 139 kilómetros.