Temblor hoy en México en vivo: Tiembla 18 veces durante la madrugada

¿Se te movió el piso? Consulta todo temblor acontecido en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades este martes 8 de septiembre.

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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?

La alerta sísmica en México suena únicamente en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima. Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano opera con una red de sensores distribuidos a lo largo de la costa del Pacífico y la zona centro, emitiendo el aviso a través de altavoces públicos en las ciudades urbanas conectadas que están expuestas a un riesgo real por la intensidad del movimiento.