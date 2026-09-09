Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 9 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
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¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?
El próximo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas.
En esta ocasión el ejercicio cobra especial relevancia al realizarse en fin de semana, lo que permitirá poner a prueba los planes de protección civil en hogares y espacios públicos.
A esa hora exacta sonará la alerta sísmica en los altavoces de las calles y se transmitirá la notificación masiva a los teléfonos celulares, bajo una hipótesis principal de sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.
EN VIVO temblor hoy 9 de septiembre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Sismo de magnitud 4.1 se registra en Salina Cruz, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional informó sobre un temblor de magnitud 4.1 registrado durante la madrugada de este miércoles 9 de septiembre de 2026 en el estado de Oaxaca. El movimiento telúrico ocurrió a las 02:18, ubicando su epicentro en la zona marítima a 61 kilómetros al sur de Salina Cruz, con una profundidad de 17 kilómetros.