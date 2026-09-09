Toma tus precauciones: Volcadura de tráiler en la autopista México - Cuernavaca, pasando La Pera
Estas son las afectaciones en carreteras del país por bloqueos o accidentes en distintos puntos este miércoles 9 de septiembre 2026; actualizaciones en vivo.
Toma en cuenta la situación en carreteras si vas a viajar este miércoles 9 de septiembre 2026, pues puedes encontrarte con bloqueos o alguna manifestación que podría afectar tu ruta. Sigue aquí las actualizaciones en vivo.
Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 9 de septiembre 2026?
Afectación vial en el kilómetro 13 de la vía Toluca-Palmillas por concentración de personas
Manifestantes se mantienen concentrados cerca del kilómetro 013+100 de la carretera Toluca-Palmillas, a la altura de la plaza de cobro El Dorado Toluca, en el Estado de México. La presencia en el punto genera carga vehicular y demoras en el paso, por lo que autoridades viales solicitan a los conductores atender las indicaciones en la zona.
#Tomeloencuenta en #EdoMéx continua presencia de personas, cerca del km 013+100, de la carretera Toluca-Palmillas, a la altura de la Plaza de Cobro El Dorado Toluca, Edo. Méx. Atienda indicación vial.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 9, 2026
Accidente en la autopista México - Cuernavaca
Hay reducción de carriles en la autopista México - Cuernavaca, pasando La Pera, por la volcadura de un tráiler que transportaba fruta y verdura.