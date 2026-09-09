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Toma tus precauciones: Volcadura de tráiler en la autopista México - Cuernavaca, pasando La Pera

Estas son las afectaciones en carreteras del país por bloqueos o accidentes en distintos puntos este miércoles 9 de septiembre 2026; actualizaciones en vivo.

Carreteras
Situación de las carreteras en México.

Escrito por: Ollinka Méndez

Toma en cuenta la situación en carreteras si vas a viajar este miércoles 9 de septiembre 2026, pues puedes encontrarte con bloqueos o alguna manifestación que podría afectar tu ruta. Sigue aquí las actualizaciones en vivo.

Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 9 de septiembre 2026?

Afectación vial en el kilómetro 13 de la vía Toluca-Palmillas por concentración de personas

Manifestantes se mantienen concentrados cerca del kilómetro 013+100 de la carretera Toluca-Palmillas, a la altura de la plaza de cobro El Dorado Toluca, en el Estado de México. La presencia en el punto genera carga vehicular y demoras en el paso, por lo que autoridades viales solicitan a los conductores atender las indicaciones en la zona.

Accidente en la autopista México - Cuernavaca

Hay reducción de carriles en la autopista México - Cuernavaca, pasando La Pera, por la volcadura de un tráiler que transportaba fruta y verdura.

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