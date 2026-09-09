Toma tus precauciones: Volcadura de tráiler en la autopista México - Cuernavaca, pasando La Pera

Manifestantes se mantienen concentrados cerca del kilómetro 013+100 de la carretera Toluca-Palmillas, a la altura de la plaza de cobro El Dorado Toluca, en el Estado de México. La presencia en el punto genera carga vehicular y demoras en el paso, por lo que autoridades viales solicitan a los conductores atender las indicaciones en la zona.

#Tomeloencuenta en #EdoMéx continua presencia de personas, cerca del km 013+100, de la carretera Toluca-Palmillas, a la altura de la Plaza de Cobro El Dorado Toluca, Edo. Méx. Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 9, 2026