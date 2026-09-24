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Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 24 de septiembre

¿Vas a viajar por las carreteras de México este jueves? Consulta los bloqueos y cierres en las autopistas de nuestro país y toma previsiones en tus traslados.

Carreteras cerradas en México.
¿Cómo van las carreteras hoy 24 de septiembre?|X GN_Carreteras.

Escrito por: César Contreras, Eder Martínez

Hoy jueves 24 de septiembre de 2026, consulta los bloqueos en las carreteras y autopistas de México para anticipar posibles afectaciones y tomar previsiones durante tus traslados por el país.

En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información proporcionada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantenerte informado sobre las condiciones de las principales vías de comunicación.

Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 24 de septiembre

Cierre parcial en Veracruz

Hay un cierre parcial en la Autopista Isla-Acayucan, en el kilómetro 181. Personal trabaja en retirar una unidad siniestrada tras un accidente.

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