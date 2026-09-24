Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 24 de septiembre

Hoy jueves 24 de septiembre de 2026, consulta los bloqueos en las carreteras y autopistas de México para anticipar posibles afectaciones y tomar previsiones durante tus traslados por el país.

En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información proporcionada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantenerte informado sobre las condiciones de las principales vías de comunicación.