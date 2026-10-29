Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 29 de octubre
El jueves anticipa el movimiento del fin de semana en la red federal. Antes de encender el motor, revisa nuestro Live Blog para ubicar bloqueos y accidentes carreteros este 29 de octubre.
Llegó el jueves 29 de octubre, la antesala del fin de semana, y el transporte en la red federal comienza a incrementar su volumen. Compartir el asfalto con unidades pesadas y automovilistas que adelantan su salida exige precaución extra, ya que un choque por alcance o un bloqueo intermitente no solo retrasa tu viaje, sino que puede paralizar por completo un tramo carretero.
Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias mantenemos encendida nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.
EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 29 de octubre
Cierre por accidente vial
Tome precauciones en Michoacán: se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km.061+100, de la carretera Pátzcuaro - Copándaro, con dirección a Mpio. Pátzcuaro, Mich., Atienda indicación vial.