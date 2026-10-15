Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy jueves 15 de octubre
Que un percance en la autopista no detenga tu ruta. Sigue en Azteca Noticias el reporte en vivo de CAPUFE y la Guardia Nacional para esquivar los cierres y el tráfico pesado de hoy 15 de octubre.
Llegó el jueves 15 de octubre, la antesala del fin de semana, y el transporte en la red federal comienza a incrementar su volumen. Compartir el asfalto con unidades pesadas exige precaución extra, ya que un choque por alcance o un bloqueo intermitente no solo retrasa tu viaje, sino que puede paralizar por completo un tramo carretero. Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias mantenemos encendida nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te damos a conocer los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.
EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy jueves 15 de octubre
Cierre parcial en Edomex
Tome precauciones en el Estado de México, se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km 116+500 de la carretera México - Querétaro dirección Querétaro. Atienda indicación vial.