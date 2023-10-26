¡Recuperan instalaciones del CCH Vallejo! ¿Cuándo habrá clases presenciales?

Luego de que las instalaciones del CCH Vallejo fueron tomadas por un grupo de encapuchados, este jueves 26 de octubre fueron recuperadas por las autoridades universitarias.

En un comunicado, detallaron que a las 17:00 horas retomaron el control; sin embargo, las clases presenciales regresarán hasta la siguiente semanas, pues aún deben reparar una subestación eléctrica. Por el momento, las clases serán unicamente en línea.

Encapuchados toman CCH Vallejo

Este miércoles 25 de octubre, un grupo de 70 personas encapuchadas tomaron de forma violenta las instalaciones del CCH Vallejo, informó el Colegio de Ciencias y Humanidades.

A través de un comunicado que compartieron en su cuenta de X, antes Twitter, el plantel detalló que los hechos sucedieron a las 06:00 de la tarde, cuando el grupo de jóvenes entraron de forma arbitraria a las instalaciones y desalojaron a los alumnos y profesores con violencia verbal. Por tal motivo, no pudieron resolver los problemas de electricidad del plantel.

El día de hoy no fue posible realizar la revisión y reparación de la subestación eléctrica y continuar con las actividades presenciales.

#IMPORTANTE | De nueva cuenta un grupo de jóvenes irrumpió violentamente en el #CCHVallejo, desalojando a la comunidad y tomando las instalaciones.



Las clases están suspendidas. pic.twitter.com/oqfUsJiekY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Autoridades del CCH Vallejo no han recibido un pliego petitorio

El CCH Vallejo aclaró que las autoridades están abiertas al diálogo; sin embargo, puntualizaron que aún no se hace entrega de un pliego petitorio para dar a conocer sus demandas.

“La dirección de este plantel siempre ha estado abierta al diálogo, por lo cual se les solicitó en reiteradas ocasiones la entrega de un pliego petitorio para conocer sus demandas, mismas que nunca fueron entregadas.” dice el documento.

Alumnos del CCH Vallejo tomarán clases en línea

Finalmente, hicieron un llamado para que devolvieran las instalaciones a la brevedad, pues nunca especificaron cuánto duraría esta toma. Además, pidieron que fueran entregadas sin vandalizar, pues es “patrimonio de todas y todos los Universitarios”.

Mientras tanto, pidieron a los y las profesoras a seguir impartiendo clases en línea con el fin de que los alumnos no pierdan continuidad de sus actividades.

Tomaron CCH Vallejo con bombas molotov

El pasado 23 de octubre, las instalaciones del CCH Vallejo también fueron tomadas por la fuerza por un grupo de encapuchados lanzó bombas molotov al interior del plantel; sin otra opción, los profesores y el alumnado se retiraron.

A través de redes sociales circularon diversos videos donde se apreciaba a los sujetos llegar al CCH y prender los aparatos que guardaban en mochilas.

Afortunadamente no hubieron lesionado; sin embargo, el plantel no se salvó de los destrozos de los inconformes. Finalmente el personal de seguridad del CCH Vallejo llegó al plantel para recuperarlo.