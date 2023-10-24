Encapuchados toman el CCH Vallejo y lanzan bombas molotov al interior del plantel

Un grupo de encapuchados tomó las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo y lanzó bombas molotov dentro del plantel; alumnos y personal administrativo fue obligado a retirarse del lugar.

En redes sociales se difundieron los videos en los que se aprecia cómo los sujetos encapuchados llegan al CCH Vallejo y entran por la fuerza para después avanzar hacia una caseta de vigilancia, a la cual le prendieron fuego con los explosivos que trasladaban en mochilas.

En el sitio causaron destrozos y comenzaron a empujar a algunos presentes, por lo que muchos optaron por retirarse del lugar para evitar una agresión por parte de este grupo de encapuchados. Hasta el momento no se reportan lesionados y personal de seguridad del CCH Vallejo acudió al plantel.

UNAM identifica a los estudiantes que incendiaron el CCH Azcapotzalco

Los planteles del CCH han experimentado una escalada de violencia durante las últimas semanas debido a la presencia de grupos que han tomado instalaciones, incendiado casetas y hasta mobiliario de la institución.

#IMPORTANTE | El #CCHVallejo fue tomado por un grupo de encapuchados que lanzó varias bombas molotov dentro del plantel y le prendió #fuego a una caseta de vigilancia. pic.twitter.com/EbehSQ2vB4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2023

Esta semana, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que identificó a los jóvenes que ingresaron y causaron destrozos en el CCH Azcapotzalco, inclusive, anunció que presentó una denuncia para que las autoridades correspondientes procesan contra los agresores.

Los hechos ocasionaron lesiones a varios docentes, quienes fueron atendidos en el mismo lugar, mientras que dos más fueron trasladados a terapia intensiva debido a las heridas que reportaron.

Hasta el momento el CCH Vallejo no ha emitido un comunicado en el que se pronuncie sobre estos nuevos hechos difundidos en redes sociales y condenados por la comunidad estudiantil, la cual inclusive cuestionó si habrá clases o será una toma indefinida de las instalaciones.

Lanzaron piedras, palos y bombas

Testigos que se encontraban en el CCH Vallejo indicaron que durante el ataque del grupo de encapuchados se lanzaron piedras, palos y las bombas molotov que fueron captadas en los celulares de alumnos y docentes que se encontraban en clases al momento de los hechos.

Toman Prepa 7 de la UNAM

La toma de instalaciones y paro de labores se extendió a la prepa 7 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde un grupo de encapuchados también acudió al lugar para causar destrozos y apoderarse del plantel.

Hasta el momento el grupo a cargo de esta acción no ha dado a conocer un pliego petitorio y la Universidad tampoco se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si se suspenderán las clases durante el resto de la semana o si continuarán las actividades.