Encuentran a 10 migrantes ahogados en la selva del Darién

Samira Gozaine, directora del Servicio Nacimiento de Migración de Panamá, informó sobre el hallazgo de 10 migrantes que murieron ahogados en la selva del Darién. “Hemos rescatado unos 10 cadáveres en los ríos lamentablemente”, dijo la funcionaria este jueves 1 de junio.

Añadió que alrededor de 170 mil migrantes han ingresado a la selva del Darién de forma irregular, a pesar de que muchas personas no lo logran y mueren en el lugar, “siguen insistiendo cruzar a pesar de lo caudaloso del río”.

La funcionaria explicó que los migrantes muchas veces llevan menores de edad con ellos, estimaron que alrededor del 20 por ciento son niños menores de cinco años e incluso recién nacidos.

El Darién es uno de los recorridos más peligrosos que realizan los migrantes latinoamericanos en su intento por llegar a Estados Unidos en busca del “sueño americano”. Pese a los peligros, en 2022, unas 250 personas cruzaron la selva.

¿Qué es la selva del Darién y por qué es tan peligrosa?

La selva del Darién está ubicada entre la frontera de Panamá y Colombia, también se le conoce como el “Tapón”, porque interrumpe la ruta Panamericana, considerada la carretera más larga del mundo.

La selva se ha convertido en el infierno de miles de migrantes que cada uña la intenta cruzar para llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano. Pues además de los peligros de la selva, también existen mafias que se aprovechan de los migrantes.

Esto es cruzando un río en la selva del Darién, migrantes irresponsables arriesgan la vida de un bebe al atravesar los ríos en plena crecida .

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En el lugar hay grupos de delincuentes que se aprovechan de los migrantes para robarles, también hay bandas dedicadas al tráfico, y representan uno de los más grande peligros de la selva.

Las enfermedades también son un riesgo latente, ya que al ser una selva habitan animales insectos que pueden ser peligrosos para las personas como serpientes, alacranes, jaguares, pumas, cerdos salvajes y mosquitos que pueden transmitir enfermedades.

Para cruzar el Darién hay al menos cuatro ríos con fuertes corrientes que complican el paso de los migrantes, especialmente cuando viajan con niños. En el lugar, también es común que las personas se extravíen entre la densa vegetación.

Con información de agencias