El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue privado de la libertad cuando circulaba por una vía ubicada en el estado de Zacatecas.

Tras el reporte, las corporaciones activaron un despliegue en la zona límite del lugar donde lo privaron de la libertad.

Esto es todo lo que se sabe de su presunto secuestro.

¿Dónde secuestraron al Miguel Ángel Almaraz?

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, los hechos fueron sobre la carretera que va de San Tiburcio a Vanegas.

Aunque la denuncia inicial se interpuso en San Luis Potosí, las autoridades confirmaron que el delito sucedió en territorio del estado de Zacatecas.

Liberan a familiares y otras personas que iban con el alcalde de Río Bravo

Los datos brindados a las autoridades dicen que el alcalde viajaba en compañía de familiares y otras personas.

Tras los hechos, las víctimas fueron abandonadas a un costado de la carretera en Zacatecas.

Después lograron trasladarse hasta el municipio de Cedral, en San Luis Potosí, donde solicitaron ayuda a las autoridades locales.

Activan operativo de búsqueda por alcalde secuestrado

Tras recibir el reporte, la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí desplegó un operativo de seguridad en la zona límite con Zacatecas.

Las corporaciones de ambos estados establecieron canales de coordinación para colaborar en las diligencias y contribuir a la localización del presidente municipal de Río Bravo.

#FGJT_Informa Se mantienen acciones de coordinación con autoridades de #SanLuisPotosí y #Zacatecas, así como labores de búsqueda y localización del edil de #RíoBravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y acompañantes, ante la probable privación ilegal de su libertad. — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) November 8, 2026

Versiones sobre la liberación de los acompañantes

Reportes de medios locales indicaron que las personas que acompañaban al edil habrían sido privadas de la libertad junto con él y después liberadas en territorio potosino.

Fue a partir de esos testimonios que las autoridades obtuvieron los primeros datos sobre la trayectoria y el punto exacto del ataque en la carretera.

Investigaciones en curso por parte de las corporaciones

Las autoridades siguen con las investigaciones para saber quéfue lo que pasó y dar con la ubicación del funcionario.

El despliegue de búsqueda se mantiene activo en los límites estatales mientras las instancias hacen las indagatorias necesarias.

Encuentran a alcalde Miguel Ángel Almaraz

Autoridades confirmaron el hallazgo del acalde Miguel Ángel Almaraz con vida.

Respecto a la forma en que se encontró y su estado de salud, todavía no se brindan mayores detalles.