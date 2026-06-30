Hombre regresa a casa de su expareja y “secuestra” a su hija de dos años; así fue la persecución en Tlaquepaque

Durante la noche del pasado 29 de junio y la madrugada de este 30 de junio, se registró una jornada de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), donde se llevó a cabo un posible secuestro, al menos dos ataques con armas de fuego y navajas que dejó como saldo dos hombres heridos; registrados en distintos puntos de Zapopan en el fraccionamiento Solares, en la colonia Jardines de Guadalupe, Guadalajara y la colonia El Vergel, en Tlaquepaque.

Hombre secuestra a su propia hija en Tlaquepaque

Un hombre fue detenido tras una intensa persecución policial que inició en la colonia Guayabitos, Tlaquepaque, que finalmente terminó en la colonia López Portillo, Guadalajara. Según el reportero de Azteca Noticias, Diego García, el sujeto amenazó a su expareja con un cuchillo, le robó su camioneta y secuestró a su hoja de dos años.

Riña termina en heridas graves Guadalajara

Luego de una intensa discusión, un hombre de aproximadamente 40 años, terminó gravemente herido en el cruce de las calles Gelat y Federación. Según el relato del reportero de Azteca Noticias, la víctima presentó heridas por arma blanca en el cuello, tórax y brazo. Además, las autoridades no pudieron detener al agresor, pues logró darse a la fuga antes del arribo policial.

Balacera en tienda de Tlaquepaque

Para finalizar los incidentes, se registró un ataque a balazos afuera de una tienda en El Vergel, Tlaquepaque, donde un hombre fue agredido con arma de fuego a las afueras de un comercio de abarrotes ubicado en las calles Río Tuxcacuesco y Río Mezquitic. Aunque las autoridades no hallaron a nadie en el sitio, —inicialmente— al cabo de un rato, el lesionado ingresó por sus propios medios a la Cruz Roja de Toluquilla con un impacto de bala en el brazo, actualmente se encuentra fuera de peligro, ya que las lesiones no fueron graves.

Cabe destacar que la Zona Metropolitana de Guadalajara se mantiene como un foco de atención prioritaria debido a hechos como estos, que, según las cifras federales, dejan a Jalisco con más de 600 carpetas de investigación por homicidio doloso durante el primer cuatrimestre del 2026, lo que refleja la violencia armada en los municipios conurbados.