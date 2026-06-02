Filtran video del momento en que encapuchados privan de la libertad a la periodista Roxana Guzmán; estaba en su casa
Un video en redes sociales muestra la violenta irrupción en el hogar de la comunicadora en Veracruz. La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso.
Circula en redes sociales, un video en el que se aprecia a un grupo de encapuchados, romper la puerta de la casa de la reportera. Roxana Guzmán en Nanchital Veracruz.
Los hombres encapuchados y rompieron en su casa y luego fue privada de la libertad. En el video se aprecia que uno de los hombres rompe la puerta con un mazo, mientras que otro le apunta con un arma para después entrar.
VIDEO: Así fue el momento en que encapuchados privan de la liberta a la periodista
Los hombres privaron de la libertad a la Periodista, mientras que en el video se aprecia en los últimos segundos, como interrumpen la grabación.
🚨 La periodista Roxana Guzmán fue privada de la libertad en Nanchital, Veracruz— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 2, 2026
Hombres armados y encapuchados irrumpieron en su domicilio y la sacaron a la fuerza
Es el Veracruz violento e inseguro de Rocío Nahle pic.twitter.com/r7GEv45ce2
Fiscalía de Veracruz inicia investigación: ¿Qué se sabe sobre el paradero de Roxana Guzmán?
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informó que mantiene la búsqueda de investigación para localizar a la Periodista, sin que, al momento haya más detalles sobre los agresores o el paradero de la comunicadora.
𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗯𝘂́𝘀𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇. https://t.co/6WZdD3mOUu pic.twitter.com/lpt8Mpdhgt— FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 2, 2026