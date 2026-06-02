Filtran video del momento en que encapuchados privan de la libertad a la periodista Roxana Guzmán; estaba en su casa

Circula en redes sociales, un video en el que se aprecia a un grupo de encapuchados, romper la puerta de la casa de la reportera. Roxana Guzmán en Nanchital Veracruz.

Los hombres encapuchados y rompieron en su casa y luego fue privada de la libertad. En el video se aprecia que uno de los hombres rompe la puerta con un mazo, mientras que otro le apunta con un arma para después entrar.

VIDEO: Así fue el momento en que encapuchados privan de la liberta a la periodista

Los hombres privaron de la libertad a la Periodista, mientras que en el video se aprecia en los últimos segundos, como interrumpen la grabación.

🚨 La periodista Roxana Guzmán fue privada de la libertad en Nanchital, Veracruz



Hombres armados y encapuchados irrumpieron en su domicilio y la sacaron a la fuerza



Es el Veracruz violento e inseguro de Rocío Nahle pic.twitter.com/r7GEv45ce2 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 2, 2026

Fiscalía de Veracruz inicia investigación: ¿Qué se sabe sobre el paradero de Roxana Guzmán?

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informó que mantiene la búsqueda de investigación para localizar a la Periodista, sin que, al momento haya más detalles sobre los agresores o el paradero de la comunicadora.