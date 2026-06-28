Atacan autobús de Memo Garza, exvocalista de la banda “La Adictiva”, en Puebla

Durante la madrugada de hoy domingo 28 de junio de 2026, Memo Garza, exvocalista de la banda “La Adictiva”, resultó víctima de un ataque armado mientras circulaba en la Autopista Puebla-Orizaba, después de haber dado una presentación en Tlaxcala.

¿Qué se sabe del ataque a Memo Garza en la autopista Puebla-Orizaba?

Los primeros reportes indican que el ataque sucedió mientras el autobús que llevaba al artista estaba a la altura del puente de Xonacatepec, a las afueras de la ciudad de Puebla, cuando la unidad del intérprete viajaba en dirección a Veracruz.

Detalles del ataque armado contra el autobús del cantante Memo Garza

Un grupo de sujetos armados interceptó el vehículo donde viajaba Memo Garza y trataron de cerrarle el paso. Al ver que la unidad no se detenía, los agresores abrieron fuego y al menos cinco disparos impactaron la carrocería y el frente del autobús.

A pesar de la artera agresión, el conductor del autobús logró mantener el control y sólo se detuvo hasta llegar a un lugar seguro. Mientras tanto, los agresores huyeron de la zona.

El ataque a balazos no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales. En el autobús iba Memo Garza, así como su grupo de músicos y algunos integrantes de su equipo técnico.

Antecedentes de violencia en las giras de “La Adictiva”

Este no es el primer ataque que enfrenta el vocalista. Cuando aún formaba parte de la banda “La Adictiva”, la camioneta donde viajaba Memo Garza tras una presentación en el Palenque de Metepec en el Estado de México también fue baleada por sujetos armados en noviembre de 2021.

Garza aseguró en ese entonces que se sentía confiado de que no fue una agresión contra ninguno de los integrantes de la agrupación, y que la banda “jamás ha tenido ningún problema”, declaró el 9 de noviembre de 2021 al programa Ventaneando de TV Azteca.

Después de dos horas de viajar en carretera, comenzaron las detonaciones, cuando ellos estaban dormidos. En esa ocasión, tampoco resultó lesionado ningún integrante de “La Adictiva”.