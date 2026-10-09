Encuentran bebé abandonado en una bolsa; cámaras de seguridad captaron el terrible hallazgo en la CDMX

Hallan el cuerpo de un bebé abandonado al interior de una bolsa en calles de la Ciudad de México, luego de que personal de limpieza descubriera su contenido mientras realizaba sus labores. Este hecho movilizó a policías y peritos, quienes acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

¿Cómo encontraron el cuerpo del bebé abandonado?

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a una persona que carga una bolsa y posteriormente la deja en la calle. Según los primeros reportes, la persona aparentemente se encontraba intoxicada y en una situación vulnerable; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles que permitan confirmar su identidad o establecer su posible responsabilidad en los hechos.

Tiempo después, personal de limpia llegó al lugar para realizar sus labores habituales. Al recoger la bolsa y colocarla en su carrito, uno de los trabajadores la abrió y descubrió que en su interior estaba el cuerpo de un bebé.

Policías acordonaron la zona y llegaron peritos

Tras recibir el reporte, policías acudieron al lugar y acordonaron el área para resguardar la escena. Posteriormente, esperaron la llegada de los peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Durante las actuaciones, el personal especializado llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que podrían contribuir a las investigaciones.

Y es que, aunque las cámaras captaron el momento en que alguien dejó la bolsa en la calle, esta información por sí sola no permite establecer quién es la persona ni confirmar su responsabilidad. Las autoridades deberán esclarecer los hechos a partir de las imágenes y los indicios recabados en el lugar.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer más información sobre el caso, así como posibles avances en las investigaciones para determinar las circunstancias del abandono e identificar a los responsables, en caso de que así se establezca.

