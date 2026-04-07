Localizan cuerpo de joven que desapareció tras entrar a una cascada en Nayarit

Una persona que había sido reportada como desaparecida fue localizada sin vida en la cascada El Cora, ubicada en el municipio de San Blas, en Nayarit, tras un operativo de búsqueda que movilizó a distintas corporaciones.

El reporte inicial se dio la tarde del 6 de abril, alrededor de las 18:00 horas, cuando autoridades informaron sobre la desaparición en la zona. De inmediato, equipos de emergencia se trasladaron al lugar para iniciar las labores.

¿Quiénes participaron en la búsqueda de un joven en Nayarit?

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Bomberos de Nayarit, Protección Civil municipal, Cruz Roja y personal especializado de la Secretaría de Marina.

El titular del área, Pedro Núñez Bueno, dijo que tras el reporte al 911 las labores se extendieron durante varias horas, desde la tarde hasta la caída de la noche, sin embargo tuvieron que suspender la búsqueda durante la madrugada.

Este martes, a primera hora, se reactivó el operativo con un equipo especializado, además de dos buzos de la Marina, quienes iniciaron recorridos subacuáticos, mientras guardavidas realizaban inspecciones en superficie.

Núñez Bueno, dijo que la profundidad del sitio no se conoce con precisión, aunque lugareños afirman que hay partes muy hondas y cavidades naturales, lo que complicó las tareas de localización. Finalmente el cuerpo del joven fue hallado gracias al trabajo colectivo.

¿Qué se sabe sobre la persona localizada en San Blas?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad, sin embargo, medios locales señalan que se trataría de José Antonio “N" de 19 años de edad, originario de la ciudad de Tepic, su cuerpo será puesto a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo los procedimientos legales correspondientes.

Tras este hecho, autoridades reiteraron el llamado a visitantes y turistas a extremar precauciones al acudir a zonas naturales como cascadas, ríos o playas, especialmente en sitios donde puede haber corrientes fuertes o áreas de riesgo. También pidieron seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil para evitar accidentes.

