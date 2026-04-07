Murió como héroe: salvó a 4 niños y perdió la vida en el mar de Caborca, Sonora

Un hombre murió como héroe tras lanzarse al mar en la comunidad de Puerto Lobos, en el municipio de Caborca, Sonora para rescatar a cuatro menores que estaban a punto de ahogarse.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 4 de abril, cuando testigos se percataron de que los niños estaban siendo arrastrados por la corriente. Sin pensarlo dos veces, el hombre entró al agua y logró ponerlos a salvo, evitando una tragedia mayor.

¿Quién era el hombre que murió tras el rescate?

La víctima fue identificada como Gilberto Contreras Cañez, de 35 años. Tras el esfuerzo físico del rescate, salió del mar en estado delicado. Fue auxiliado de inmediato por elementos de emergencia que se encontraban en la zona.

Primero fue trasladado en una cuatrimoto mientras paramédicos intentaban reanimarlo, y posteriormente fue llevado por personal de la Cruz Roja Mexicana al Hospital General. Ingresó con paro respiratorio derivado de la inmersión, pero lamentablemente falleció poco después.

¿Cómo fue el rescate de los menores en Caborca?

De acuerdo con testigos, los menores estaban en una situación crítica dentro del mar, cuando el hombre decidió intervenir. Su acción fue clave para salvar la vida de los cuatro niños, quienes lograron salir con vida gracias a su intervención oportuna.

Sin embargo, el desgaste físico y las condiciones del mar terminaron afectándolo gravemente. La muerte de Gilberto ha generado una fuerte reacción en la comunidad, donde ha sido reconocido como un héroe.

Habitantes de la región destacaron su valentía y el hecho de que no dudó en arriesgar su vida para salvar a otros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Caborca expresó sus condolencias a familiares y amigos, sumándose al dolor por su fallecimiento.

Recomendaciones para evitar accidentes en playas

Este hecho también pone sobre la mesa la importancia de tomar precauciones al ingresar al mar:

Evita nadar en zonas con corrientes fuertes

No pierdas de vista a menores en todo momento

No te metas al agua si no sabes nadar

Atiende indicaciones de Protección Civil

Procura nadar en playas vigiladas

La prevención puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Semana Santa trágica en Sonora

Reconoce protección civil del estado, saldo rojo. Una cifra que no se tenía registrada desde hace más de 10 años. El periodo vacacional de Semana Santa dejó un total de 15 personas fallecidas en Sonora, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Daniel Gámez Martínez, quien precisó que los decesos ocurrieron por distintas causas.

Entre los incidentes reportados se encuentran cuatro casos de ahogamiento, además de accidentes viales y caídas, situaciones que se presentaron en distintos puntos de la entidad durante los días de mayor afluencia.