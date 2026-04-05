¡Crece la presión! Exigen declarar crisis ambiental por derrame de hidrocarburos en el Golfo

A semanas del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, la presión sube de tono: entre reclamos por omisiones y versiones encontradas, crece la exigencia del PAN de declarar una crisis ambiental ante un daño que sigue avanzando.

PAN acusa respuesta tardía del gobierno en derrame del Golfo

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) acusó al gobierno de tener una respuesta tardía, confusa y, sobretodo, insuficiente ante un derrame que impacta a las entidades con litoral en el Golfo de México.

De acuerdo con el partido, las autoridades no han logrado sostener una versión clara sobre las causas del incidente. Por el contrario, aseguran que se han emitido distintas explicaciones sin respaldo técnico sólido, lo que ha derivado en desconfianza y en la percepción de que se intenta minimizar la magnitud del problema.

En el centro de las críticas también están instituciones como Pemex, la Semarnat y la Cofepris, señaladas por mantener una narrativa de “control” que contrasta con los reportes de organizaciones civiles y comunidades locales.

Impacto ambiental y económico en plena temporada de Semana Santa

El momento en que ocurre el derrame agrava el escenario. La emergencia coincide con el inicio del periodo de anidación de diversas especies marinas y con la temporada turística de Semana Santa, lo que multiplica los efectos tanto ecológicos como económicos.

Para miles de familias que dependen de la pesca y el turismo, la situación se ha traducido en una caída inmediata de ingresos. Según el PAN, los apoyos ofrecidos hasta ahora son insuficientes y no alcanzan a cubrir ni siquiera una semana de pérdidas, lo que deja a comunidades enteras en una posición de alta vulnerabilidad.

Además, el partido advierte que este tipo de incidentes no son aislados. Señalan antecedentes recientes, como fallas en infraestructura energética y episodios vinculados a operaciones petroleras, lo que evidencia la falta de protocolos efectivos de prevención y respuesta.

En su posicionamiento, el PAN subraya que no se trata solo de un accidente, sino de un reflejo de fallas más profundas en la gestión ambiental. También critica los intentos de descalificar a organizaciones no gubernamentales que han documentado daños persistentes, en contraste con la versión oficial de “playas limpias”.