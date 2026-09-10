Lo encontraron vivo a la deriva en el mar; pero la búsqueda no termina: Una persona sigue desaparecida en Cozumel

José Eduardo Ceseña, de 28 años, fue localizado con vida este miércoles después de haber sido reportado como extraviado en el mar de Cozumel, Quintana Roo; el joven fue encontrado a la deriva y trasladado a un hospital tras presentar un cuadro de deshidratación severa.

La búsqueda; sin embargo, todavía no termina. Autoridades mantienen un operativo en el Caribe mexicano para localizar a Francisco Enrique Huerta Martínez, la segunda persona que continúa desaparecida desde que ambos fueron reportados como extraviados.

La embarcación que encontró al joven a la deriva

El hallazgo de José Eduardo fue realizado por la tripulación de la embarcación Osiris , que logró ubicarlo en aguas del Caribe mexicano durante las labores desplegadas para encontrar a las dos personas.

Tras ser auxiliado, el joven recibió atención prehospitalaria debido a las condiciones en las que fue encontrado; las autoridades informaron que presentaba deshidratación severa, por lo que fue trasladado para recibir atención médica especializada.

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🚨#AlMomento | Localizado con vida uno de los náufragos en Cozumel.🌊📍



José Eduardo C. A., de 28 años, fue hallado a la deriva por la embarcación Osiris y ya recibe atención médica especializada por deshidratación severa en el Hospital General de Benito Juárez.



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Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre su evolución médica ni sobre las circunstancias en las que José Eduardo terminó a la deriva.

La búsqueda sigue en el mar por Francisco Enrique

Con el rescate de José Eduardo, el operativo se concentrará también en localizar a Francisco Enrique Huerta Martínez, quien continúa sin ser encontrado.

En las labores participan autoridades de búsqueda de personas y corporaciones de los tres niveles de gobierno, además de instituciones encargadas de las operaciones marítimas, seguridad, protección civil y atención de emergencias.

La movilización incluye la coordinación de recursos para mantener activa la búsqueda de la segunda persona en la zona donde se reportó su desaparición.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre un posible punto de localización de Francisco Enrique; mientras José Eduardo permanece bajo atención médica, el operativo continúa en el mar de Quintana Roo con el objetivo de encontrarlo con vida.