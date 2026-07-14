Desaparece tripulante en pleno Caribe tras caer al mar; crucero cancela su llegada a Cozumel y activa intensa búsqueda

La mañana de este lunes 13 de julio se activó de emergencia un operativo de búsqueda y rescate en aguas del Caribe mexicano, luego de que un integrante de la tripulación de un crucero presuntamente cayera al mar mientras la embarcación navegaba frente a las costas de Quintana Roo con destino a Cozumel.

El incidente obligó a modificar la ruta del barco, cancelar las actividades programadas en tierra y desplegar maniobras para intentar localizar al trabajador.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la empresa naviera ni de las autoridades marítimas sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho; sin embargo, pasajeros que permanecen a bordo confirmaron que el capitán informó desde las primeras horas del día sobre la emergencia y el inicio inmediato del protocolo de búsqueda.

Un anuncio del capitán cambió la mañana de cientos de pasajeros enviaje de crucero

De acuerdo con el testimonio de David Jiménez, pasajero del crucero que compartió con Azteca Noticias lo ocurrido a bordo, todo comenzó alrededor de las seis de la mañana, cuando el capitán informó por el sistema de audio que un miembro de la tripulación había caído al mar.

A partir de ese momento, la rutina habitual del viaje cambió por completo; personal del barco comenzó a concentrarse en cubierta mientras la embarcación reducía su marcha y realizaba cambios de dirección para recorrer nuevamente la zona donde se reportó la desaparición.

Imágenes difundidas por pasajeros en redes sociales muestran a integrantes de la tripulación participando en las maniobras, mientras el crucero permanecía navegando en círculos como parte del operativo de localización.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 11 CASOS CONFIRMADOS Y CUARENTENAS; ASÍ VA EL HANTAVIRUS Y EL CRUCERO MV HONDIUS

🔵 #HechosMeridianoQuintanaRoo | 🚨 Esta mañana se activó un protocolo de búsqueda y rescate luego de que un crucero con destino a Cozumel reportara la presunta caída al mar de un tripulante frente a las costas del Caribe mexicano 🚢



🌐Los detalles con @DanielCauich_ en… pic.twitter.com/KLlV7bfyNF — TV Azteca Quintana Roo (@AztecaQRoo) July 13, 2026

La búsqueda obligó a modificar el itinerario del viaje del crucero en Quintana Roo

Conforme avanzó la mañana, los pasajeros recibieron nuevas actualizaciones sobre la situación; según el testimonio recabado por este medio, entre las siete y las siete y media de la mañana el capitán confirmó que las excursiones previstas en Cozumel quedaban suspendidas, ya que la prioridad continuaba siendo la búsqueda del tripulante desaparecido.

Mientras el personal especializado mantenía las labores de rastreo, el resto de los viajeros permaneció dentro del crucero participando en actividades organizadas por la tripulación para reducir el impacto de los cambios en el itinerario.

Aunque la escala en la isla mexicana fue cancelada, la información proporcionada a los pasajeros indica que, si las condiciones lo permiten, la embarcación retomará su ruta durante las próximas horas con dirección a Belice, siguiente destino programado del recorrido.

Autoridades aún no informan el resultado del operativo

Hasta la tarde de este lunes, ni la empresa responsable del crucero ni las autoridades marítimas habían emitido un comunicado oficial para confirmar la identidad del tripulante desaparecido o informar el resultado del operativo de búsqueda.

Por ahora, la emergencia continúa bajo seguimiento mientras la embarcación permanece a la espera de nuevas instrucciones; el caso ha generado expectativa entre los pasajeros y en redes sociales, donde comenzaron a circular fotografías y videos del despliegue realizado en cubierta durante las primeras horas del día, mientras continúa la incertidumbre sobre el paradero del integrante de la tripulación.