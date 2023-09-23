Un zoológico, piscina, armas y hasta una discoteca: Esto es lo que se encontró en cárcel venezolana

El gobierno venezolano realizó un “megaoperativo” en una cárcel, el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. Con la participación de 11 mil funcionarios de los cuerpos policiales, militares y de inteligencia, se realizó una toma total de la prisión ubicada en el estado Aragua, a 62.3 kilómetros de la capital venezolana.

El objetivo de esta medida, según explicó el Gobierno en comunicados oficiales, era desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada transnacional y redes criminales que operaban desde esa cárcel venezolana.

Así fue el ingreso de las autoridades al penal de #Tocorón tras ser recibidos por una lluvia de balas. pic.twitter.com/JDkt0Dqd0j — Ernesto Meléndez (@ernestormj) September 20, 2023

El ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, declaró que el penal fue completamente tomado y liberado. En el interior de la prisión se descubrieron espacios inadecuados para el funcionamiento de la cárcel, y se garantizó la protección de los reclusos conforme a las normas internacionales.

Un zoológico, discoteca, piscina, armas y más, todo lo que se encontró en cárcel venezolana

La operación se dividió en dos fases. La primera consistió en el desalojo completo de la cárcel, considerada una de las más violentas del país. La segunda fase se enfocó en la persecución, búsqueda y captura de los reclusos y criminales de alta peligrosidad que se fugaron durante el operativo.

Se encontraron armas de distintos calibres, municiones, drogas y una serie de construcciones dentro de la prisión, incluyendo viviendas, un zoológico, un parque infantil, una discoteca, una piscina, un banco, una gallera y un campo de béisbol.

Además, se descubrió un sistema de túneles utilizado por el líder de la organización criminal transnacional "Tren de Aragua" para escapar junto a otros reclusos.

En el marco de la

Operación de liberación “Cacique Guaicaipuro”, cuyo objetivo es la desarticulación y poner fin a las bandas delincuenciales organizadas que operaban desde el centro penitenciario “Tocorón”, en la ejecución de la segunda fase correspondiente a la búsqueda,… pic.twitter.com/iNXj0Bu1wq — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) September 20, 2023

En las imágenes difundidas después del operativo se pueden ver armas decomisadas, así como drogas como cocaína y marihuana. También se encontraron instalaciones utilizadas para minar bitcoins (moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda) de forma ilegal dentro de la prisión.

El Gobierno venezolano considera este operativo como un éxito total en la lucha contra el crimen organizado y la transformación de los espacios carcelarios en el país

