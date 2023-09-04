Mario Delgado confirma que conteo final de Morena inicia el martes 5 de septiembre

El presidente de Morena, Mario Delgado, ofreció un mensaje en redes sociales sobre cómo va el proceso de las encuestas para elegir al Coordinador o Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y aseguró que actualmente hay un avance del 80 por ciento; sin embargo, el próximo lunes llegarán al 100%.

“Hoy cerraremos con el 80 por ciento de la muestra levantada y mañana llegaremos al 100 por ciento, tal como se esperaba conforme a la planeación donde se aumentó un día por acuerdo de la Comisión de Elecciones”, declaró a través de un video subido a sus redes sociales.

En el video aparece el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, al tiempo que aplaudió cómo se llevó a cabo el proceso, aunque no olvidó que la dirigencia del partido, el Consejo Nacional y las y los militantes de Morena fueron un pilar fundamental.

Mario Delgado niega algún tipo de “activismo”

En el mensaje, el dirigente morenista negó que durante el proceso hayan actuado a favor de algún aspirante y resaltó que no recurrieron a volanteros, ni pintas de bardas como previamente algunos políticos lo establecieron.

“Ni llamadas de call center, ni perifoneos, ni pautas en redes, cadenas de WhatsApp, ni volanteos, pega de posters o pintas de bardas”.

Estimados militantes y simpatizantes, queremos informar que el levantamiento de las encuestas de nuestro proceso interno va muy bien. Hoy cerraremos por encima del 80% de la muestra total y mañana llegaremos al 100%,



¡Vamos a ganar el futuro en 2024 con la #unidad de nuestro… pic.twitter.com/vzlu7bDDdW — Mario Delgado (@mario_delgado) September 3, 2023

¿Cuándo se llevará a cabo la apertura de urnas y el conteo final?

¡Atención! Delgado estableció que el próximo 5 darán inicio a la apertura de urnas y el miércoles 6 será el conteo final, misma que podría llevarse con total transparencia, por esta razón le pidieron paciencia a las personas para conocer el veredicto de la gente.

“No hay ni habrá resultados parciales, por lo que nadie puede adelantar información en ese sentido. Les pedimos paciencia y respeto a esperar el veredicto de la gente”, concluyó.

El conteo final de cara a las elecciones 2024 llega entre algunos desacuerdos y señalamientos sobre la logística de la encuesta.