Enfermera que deja trabajo en hospital para dedicarse a OnlyFans

Allie Rae es la enfermera que deja trabajo en hospital para dedicarse de lleno a OnlyFans. La exprofesional de la salud optó por "quitarse" la bata e ingresar por completo al mundo de la creación de los contenidos para adultos.

Enfermera deja la bata para dedicase por completo a OnlyFans

Durante los últimos nueve años, Allie Rae trabajó en el departamento de cuidados intensivos para recién nacidos en un hospital de Massachusetts, sin embargo recién tomó la decisión de dejar su trabajo, para dedicarse por completo a la creación de contenido para adultos.

Con su cuenta oficial en OnlyFans, Allie comenzó a obtener más dinero del que obtenía como profesional de la salud. Y fue justo después de que sus jefes se enteraron de "actividad paralela", cuando ella decidió invertir su tiempo por completo a la creación de contenidos en la plataforma para adultos.

Exenfermera cuida de "pacientes" pero en OnlyFans

Algunas de sus compañeras en el hospital de Massachusetts, se dieron cuenta de que Allie Rae tenía un perfil oficial en OnlyFans. Algunas de ellas le reportaron a su jefe sobre la actividad paralela que Allie efectuaba en la red social erótica.

Entonces ella decidió dejar su puesto debido a que ganaba más dinero por su sueldo de OnlyFans que en su trabajo como enfermera cuidadora de bebés. Y además, ella asegura que lo hizo para tener más tiempo para sí misma.

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Su vida económica dio un giro inesperado ya que al dedicarse por completo a OnlyFans, Allie Rae ha logrado gana hasta 68 mil dólares al mes, esto es casi "1 millón 400 mil pesos" mensuales.

¿Qué es la página OnlyFans?

OnlyFans es una plataforma de suscripción dirigida a los creadores de contenido para adultos. Puede ser una página gratuita o de pago, y el contenido (fotos y videos, transmisiones en vivo), que se publica también puede ser gratis para suscriptores o tener un pago extra, según sea el contenido.