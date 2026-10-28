Golpean a enfermera dentro de hospital del IMSS en Durango; fue agredida por supuestas llamadas

Una enfermera del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Durango, fue golpeada por un hombre que, presuntamente, reaccionó de forma violenta cuando le solicitaron acompañar a un paciente.

El ataque le provocó lesiones y afectaciones psicológicas, por lo que de inmediato recibió atención médica, mientras el agresor identificado como José “N” fue detenido.

Agreden a una enfermera del IMSS en Durango

De acuerdo con Iyali Rosales Martínez, presidenta del Colegio de Enfermeras de Durango, la agresión ocurrió después de que familiares de un paciente de 82 años fueran contactados para solicitar que acudieran al hospital, quien se encontraba grave por una fractura de cadera.

Tras recibir estas llamadas, el hombre le habría reclamado a la enfermera tras "reconocerla" por su voz. Sin siquiera media palabra, la comenzó a golpear en el rostro y espalda.

De inmediato, las autoridades sometieron al hombre, pero la víctima resultó con lesiones físicas, por lo que ese mismo día se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Durango.

Enfermeras denuncian más agresiones en hospitales

La presidenta del Colegio de Enfermeras advirtió que el ataque no es aislado, pues en los últimos días se han registrado agresiones contra el personal.

“Es un evento desafortunado, no es el primero de este fin de semana”, señaló Iyali Rosales al referirse a la situación que enfrentan enfermeras y médicos.

La representante también pidió que las inconformidades de los derechohabientes se presenten ante las áreas correspondientes, en lugar de dirigirlas contra quienes brindan atención médica.

Recordó que el personal de salud no decide cuándo se programan las cirugías ni son responsables de la falta de insumos, siendo importante distinguir las funciones de cada área antes de responsabilizar al personal.

¿Qué dijo el IMSS sobre la agresión a su trabajadora?

En un comunicado emitido el 26 de octubre, el IMSS condenó los hechos y confirmó que la enfermera recibió atención médica inmediata. Además, informó que le proporciona acompañamiento psicológico y asesoría jurídica.

El Instituto también presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo sucedido. Asimismo, el titular del IMSS en Durango mantuvo comunicación con la trabajadora para expresarle el respaldo institucional.