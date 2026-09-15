Noche de violencia en Apatzingán: Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja tres agentes heridos
Un enfrentamiento en Apatzingán entre la Guardia Civil y civiles armados dejó tres policías heridos; además, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Ferrocarril.
Un enfrentamiento en Apatzingán, Michoacán, dejó tres elementos de la Guardia Civil lesionados luego de que civiles armados atacaran a los policías durante un patrullaje sobre la carretera que conduce hacia Acahuato; los agresores escaparon y las corporaciones desplegaron un operativo para localizarlos.
La agresión ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando los tripulantes de una camioneta Cherokee gris habrían disparado contra los agentes; los policías repelieron el ataque y comenzó un intercambio de disparos que terminó con los ocupantes de la unidad huyendo hacia la localidad de Acahuato.
La agresión movilizó a varias corporaciones
De manera preliminar los agentes heridos fueron identificados como Bruno Márquez Morales, quien presentó una lesión en el tobillo, y Luis Donaldo Banderas Torres, con una herida en la zona de la barbilla; también resultó lesionada Ana Lilia Portillo Peñalosa, de 45 años, quien sufrió una lesión en el tobillo después de caer de la unidad en la que se desplazaba.
Personal de Protección Civil Municipal acudió para brindarles atención y posteriormente los elementos fueron llevados a distintos hospitales.
Mientras los policías recibían atención médica, la búsqueda de los responsables se extendió hacia Acahuato; en el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal. Hasta los reportes disponibles, las corporaciones no habían localizado a los presuntos agresores.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL ASESINATO DE CLAUDIA TACORONTE SE SUMA A UNA DOLOROSA LISTA: CUATRO ALUMNAS DE LA UAEM HAN MUERTO ESTE 2026
Durante patrullajes preventivos en una carretera que conduce de Apatzingán a la localidad de Acahuato, elementos de la #GuardiaCivil fueron agredidos por civiles armados, por lo que repelieron el ataque y reforzaron los trabajos operativos en la zona. pic.twitter.com/Wc0xFAXXv7— SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 15, 2026
Otro ataque dejó a un hombre muerto en Apatzingán
Horas antes, otro hecho violento fue reportado en la colonia Ferrocarril, donde un hombre murió después de ser atacado a balazos mientras caminaba por la calle Acatita, cerca del establecimiento conocido como “El Triángulo”.
La agresión ocurrió alrededor de las 18:20 horas; de acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en varias ocasiones.
Habitantes solicitaron ayuda al '911' y paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, encontraron al hombre sin signos vitales.
Elementos de seguridad resguardaron el lugar para preservar los indicios; posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Semefo, donde se llevarían a cabo los estudios necesarios para su identificación.
#AlMomento | Medios de Michoacán reportan una balacera en la zona de Queréndaro, lo que provocó la movilización de las autoridades.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/EcoJ4xdxas— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 11, 2026