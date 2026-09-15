Noche de violencia en Apatzingán: Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja tres agentes heridos

Un enfrentamiento en Apatzingán, Michoacán, dejó tres elementos de la Guardia Civil lesionados luego de que civiles armados atacaran a los policías durante un patrullaje sobre la carretera que conduce hacia Acahuato; los agresores escaparon y las corporaciones desplegaron un operativo para localizarlos.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:00 horas , cuando los tripulantes de una camioneta Cherokee gris habrían disparado contra los agentes; los policías repelieron el ataque y comenzó un intercambio de disparos que terminó con los ocupantes de la unidad huyendo hacia la localidad de Acahuato .

La agresión movilizó a varias corporaciones

De manera preliminar los agentes heridos fueron identificados como Bruno Márquez Morales, quien presentó una lesión en el tobillo, y Luis Donaldo Banderas Torres, con una herida en la zona de la barbilla; también resultó lesionada Ana Lilia Portillo Peñalosa, de 45 años, quien sufrió una lesión en el tobillo después de caer de la unidad en la que se desplazaba .

Personal de Protección Civil Municipal acudió para brindarles atención y posteriormente los elementos fueron llevados a distintos hospitales.

Mientras los policías recibían atención médica, la búsqueda de los responsables se extendió hacia Acahuato; en el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal. Hasta los reportes disponibles, las corporaciones no habían localizado a los presuntos agresores.

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Durante patrullajes preventivos en una carretera que conduce de Apatzingán a la localidad de Acahuato, elementos de la #GuardiaCivil fueron agredidos por civiles armados, por lo que repelieron el ataque y reforzaron los trabajos operativos en la zona. pic.twitter.com/Wc0xFAXXv7 — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 15, 2026

Otro ataque dejó a un hombre muerto en Apatzingán

Horas antes, otro hecho violento fue reportado en la colonia Ferrocarril, donde un hombre murió después de ser atacado a balazos mientras caminaba por la calle Acatita, cerca del establecimiento conocido como “El Triángulo”.

La agresión ocurrió alrededor de las 18:20 horas; de acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en varias ocasiones.

Habitantes solicitaron ayuda al '911' y paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, encontraron al hombre sin signos vitales.

Elementos de seguridad resguardaron el lugar para preservar los indicios; posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Semefo, donde se llevarían a cabo los estudios necesarios para su identificación.