Crimen organizado golpea Jaltianguis: muere agente de la GN; 18 detenidos tras operativo en Acapulco

En la localidad de Jaltianguis, zona rural de Acapulco, Guerrero, se registraron enfrentamientos entre grupos delincuenciales y fuerzas del orden un sábado por la tarde. Los disparos, escuchados alrededor de la 1:20 p.m. cerca de un palenque de gallos, generaron pánico entre la población y el cierre de negocios. Los hechos se vinculan al hallazgo de cuatro cuerpos sobre el tramo carretero Tierra Colorada-Plan de Lima, en el municipio de Juan R. Escudero. Uno de ellos fue identificado como un agente de la Guardia Nacional, quien habría sido secuestrado por un grupo criminal durante sus días de descanso y aparece en un video siendo interrogado. Pobladores señalaron que los otros cuerpos corresponden al padre y hermanos del agente.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado desplegó operativos en conjunto con los tres órdenes de gobierno, logrando la detención de 18 personas presuntamente integrantes de un grupo delincuencial, además del aseguramiento de armas y vehículos. Los detenidos y los artículos fueron puestos a disposición del ministerio público, abriéndose una carpeta de investigación.