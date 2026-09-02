Engaña a padre e hija para despojarlos de 89 mil pesos: Cae mujer por secuestro virtual en la CDMX

Una mujer engañó a un hombre y a su hija; a ella le exigió 100 mil pesos para presuntamente liberar a su padre, a quien también había engañado previamente. Todo se trató de un secuestro virtual. Esta es la historia.

El engaño de una mujer que aterrorizó a una familia

Un elaborado esquema de extorsión y secuestro virtual mantuvo bajo angustia extrema a una familia de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), los agresores utilizaron la manipulación psicológica para aislar a sus víctimas, hacerles creer que sus seres queridos estaban en peligro mortal y arrebatarles miles de pesos bajo engaños.

El modus operandi comenzó cuando un sujeto contactó al padre de familia para hacerle creer falsamente que su hija había sido privada de la libertad. Mediante violentas amenazas, lo obligaron a abandonar su hogar, comprar un teléfono celular secundario y refugiarse en diversos hoteles, manteniéndolo completamente incomunicado.

Acto seguido, otro involucrado utilizó el teléfono del propio padre para llamar a la joven y repetir la misma mentira: le aseguró que su progenitor estaba secuestrado y le exigió un pago inicial de 100 mil pesos para no atentar contra su vida.

Ocho transferencias y un rastro bancario que delató a la sospechosa

Aterrorizada por la supuesta amenaza, la joven realizó ocho transferencias electrónicas y dos depósitos en efectivo, acumulando la cifra de 89 mil pesos entregados a los extorsionadores.

Tras realizar los pagos, la víctima recibió instrucciones de aislarse también en un hotel. Sin embargo, antes de perder contacto, la joven logró compartir su ubicación en tiempo real con su madre, lo que permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescatarla y ponerla a salvo en su domicilio.

Una familia fue víctima de una simulación de secuestro: mediante llamadas, hicieron creer al padre que su hija estaba secuestrada y a ella que habían secuestrado a su padre. Bajo amenazas, la joven transfirió y depositó 89 mil pesos.



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El padre continuó incomunicado hasta que los delincuentes cesaron la presión telefónica al no obtener más dinero de la madre. Tras regresar a casa por sus propios medios, la familia acudió formalmente a presentar la denuncia ante las autoridades de la capital, detonando una rigurosa investigación financiera por parte del agente del Ministerio Público.

Prisión preventiva y el rastreo de la red criminal

El rastreo bancario reveló que la cuenta receptora de los 89 mil pesos estaba a nombre de Aidé “N”, quien era la única persona autorizada para disponer de los fondos.

Las pruebas demostraron que la mujer imputada tendría conocimiento de la transacción y retiró el dinero inmediatamente para transferirlos a un tercero. Ante estos hallazgos, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra en la alcaldía La Magdalena Contreras.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Aidé “N” por su probable participación en el delito de simulación de secuestro, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva y fijando un plazo de dos meses para la investigación complementaria, mientras se busca dar con el resto de la banda criminal.

