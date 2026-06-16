¡Le quitaron más de 30 mil pesos! Mujer es víctima de secuestro virtual en Tonalá, Jalisco; así fue el modus operandi

Una mujer entregó alrededor de 33 mil pesos a un grupo de delincuentes que la hicieron creer que su hijo y esposo estaban en graves problemas; sin embargo, todo se trato de un secuestro virtual.

Los hechos ocurrieron en la colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, Jalisco, cuando la víctima recibió una llamada en la que se le advertía que su hijo tenía una deuda de 11 mil pesos, por lo que una persona acudiría a recibir el dinero en efectivo.

Al acordar un punto de reunión y entregar el dinero, la mujer recibió otra llamada en la que se le solicitaban más de 20 mil pesos en efectivo debido a que su esposo había sufrido un grave accidente.

De nueva cuenta, la víctima entrego la cantidad solicitada, pues durante todo ese tiempo la mujer no había tenido ningún contacto con sus familiares.

Minutos después de haber entregado el dinero, la mujer logró contactar a su hijo y a su esposo, que se encontraban en buen estado de salud y fuera de peligro.

Elementos de la comisaría municipal, aseguran que todo se trato de un presunto secuestro virtual, por lo que ya se encuentran investigando a los responsables de este delito.

Tienda de conveniencia es asaltada a mano armada en Guadalajara

En las primeras horas de este 16 de junio 2026, se reportó el asalto a mano armada de una tienda de conveniencia, ubicada en la colonia Santa Mónica, en el municipio de Guadalajara, Jalisco; las trabajadoras fueron encerradas en las bodegas.

Según las encargadas de la tienda, dos sujetos las amagaron con armas de fuego para sustraer varios objetos del establecimiento, entre ellos una caja con botellas de tequila. Después del atraco, los delincuentes escaparon abordo de un vehículo y escaparon, dejando abandonado el botín.

Las botellas rotas fueron localizadas en el lugar, junto con el arma de fuego calibre 25.

Paramédicos llegaron al lugar para atender a las afectadas, quienes solo presentaban crisis nerviosa. Por su parte, el Ministerio Público realizará las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los asaltantes.

Matan a balazos a hombre de 35 en calles de Tonalá; tenía poco viviendo en la zona

Un hombre de aproximadamente 25 a 40 años de edad, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá; dejaron a la víctima tirada en plena calle. El sujeto llevaba pocos días viviendo en la zona.

Vecinos localizaron al hombre en medio de la calle y con graves heridas de bala, por lo que llamaron a los servicios de emergencia, quienes confirmaron la muerte de la víctima.

Los primeros reportes indican que tres sujetos, que viajaban a bordo de un vehículo, tuvieron una discusión con el hombre, una situación que escaló y terminó con el ataque armado.

Elementos municipales llegaron al lugar de los hechos, asegurando al menos siete casquillos percutidos, los cuales serán agregados a la carpeta de investigación. El cuerpo del hombre fue llevado a los servicios forenses para realizar el protocolo necesarios.

