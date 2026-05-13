“Conejo verde”: así operó el secuestro virtual que manipuló a un niño en un videojuego

Secuestro virtual por medio de un videojuego. Lo que comenzó como una partida en línea terminó convirtiéndose en una pesadilla para una familia en Sonora. Un niño de 11 años fue manipulado a través de Roblox para salir de casa, apagar su celular y esconderse mientras delincuentes realizaban llamadas de extorsión exigiendo dinero a sus padres.

Así operó la extorsión virtual que manipuló a un niño en un videojuego

Una promesa aparentemente inocente fue suficiente para activar un peligroso esquema de manipulación digital.

En Ciudad Obregón, Sonora, un niño de 11 años fue víctima de un secuestro virtual luego de ser contactado por un usuario mientras jugaba en línea, evidenciando un modus operandi cada vez más sofisticado que combina videojuegos, engaños psicológicos y extorsión telefónica.

Todo comenzó con un “reto”. El desconocido le ofreció al menor una laptop a cambio de seguir instrucciones precisas: salir de casa, apagar el celular, esconderse y esperar la palabra clave “conejo verde”.

#Roblox #SecuestroVirtual #Sonora #ConejoVerde ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias ⚠️ Atención papás En Cd. Obregón, Sonora, un niño de 11 años fue víctima de un secuestr0 virtual mientras jugaba en Roblox🎮 Un usuario le prometió regalarle una laptop si cumplía un reto: salir de casa, apagar el celular, esconderse y esperar la palabra clave “conejo verde”. El menor obedeció y se ocultó en un terreno baldío. Mientras tanto, su familia recibió llamadas de extorsión: pedían 20 mil pesos y hasta usaron la voz de un menor para simular que era él. La Fiscalía desplegó un operativo y lo encontró sano y salvo, aunque el niño confesó que quería seguir cumpliendo el “reto”. Este caso muestra cómo los videojuegos en línea pueden ser usados para manipular y poner en riesgo a los menores. Lo viste con #LosRuizLara

El niño obedeció sin imaginar que, mientras permanecía oculto en un terreno baldío, su familia estaba siendo víctima de llamadas de extorsión.

Con el menor incomunicado, los delincuentes aprovecharon la desesperación de sus familiares para exigir 20 mil pesos a cambio de supuestamente liberarlo.

Incluso utilizaron la voz de otro menor para simular que el niño estaba retenido, aumentando la presión y el miedo dentro del hogar.

Reto para extorsionar a las familias

El caso movilizó a elementos de la Fiscalía de Sonora, que desplegaron un operativo de búsqueda hasta localizar al menor sano y salvo.

Sin embargo, uno de los aspectos que más alarmó a las autoridades fue que el niño confesó que pretendía seguir cumpliendo el reto, convencido de que recibiría la recompensa prometida.

Detrás de este caso hay un patrón claro: los delincuentes buscan generar confianza con menores dentro de plataformas de videojuegos, donde las conversaciones suelen parecer inofensivas y los retos forman parte habitual de la dinámica.

Una vez que logran aislar al niño y cortar la comunicación con sus familiares, activan la extorsión utilizando el miedo y la incertidumbre como principal herramienta.

Especialistas advierten que este tipo de secuestros virtuales no requieren contacto físico, sino manipulación emocional y control psicológico.

Por ello, recomiendan a madres, padres y tutores supervisar las interacciones en línea, hablar con los menores sobre los riesgos digitales y enseñarles a no seguir instrucciones de desconocidos, incluso cuando parezcan parte de un juego.