“Te sales por las buenas o te sacamos”: El modus operandi con el que despojan a las familias de su hogar en México

No caigas en trampa. Perder una propiedad de la noche a la mañana es un riesgo real que actualmente afecta a cientos de familias en México. Existen distintos tipos de modus operandi que utilizan los delincuentes para adueñarse de un inmueble,te compartimos los distintos métodos de fraude.



Uso de violencia : Un grupo de personas llegan armadas al inmueble, amenazando a los ciudadanos que si no se salen, ellos lo sacan.

: Un grupo de personas llegan armadas al inmueble, amenazando a los ciudadanos que si no se salen, ellos lo sacan. Engaños : Simulan haber vendido la propiedad en tu nombre y representación. Simulación y suplantación de identidad.

: Simulan haber vendido la propiedad en tu nombre y representación. Simulación y suplantación de identidad. Manera furtiva o sigilosa: Cuando un inmueble está desocupado o el propietario no acude regularmente a él, estas personas llegan y lo ocupan sin que el dueño se entere.

Para evitar ser víctima del despojo de un inmueble, se recomienda mantener inscrita y actualizada la propiedad en el Registro Público, celebre contratos de arrendamiento formales y por escrito con la identificación oficial de cada una de las partes.

Además se recomienda realizar visitas de vigilancia periódicas a inmuebles desocupados. Evita a toda costa hacer justicia por su propia mano para recuperar el inmueble.

“El delito de despojo establece que a quien de propia autoridad mediante violencia física, psicológica, engaños, simulación de actos jurídicos, suplantación de identidad o furtivamente ocupe un inmueble ajeno”, explico Mario Solís, maestro en ciencias penales.