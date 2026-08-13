“Te sales por las buenas o te sacamos”: El modus operandi con el que despojan a las familias de su hogar en México
Para evitar ser víctima de despojo de inmuebles en México se recomienda mantener inscrita y actualizada la propiedad en el registro pública; este es el modus operandi.
No caigas en trampa. Perder una propiedad de la noche a la mañana es un riesgo real que actualmente afecta a cientos de familias en México. Existen distintos tipos de modus operandi que utilizan los delincuentes para adueñarse de un inmueble,te compartimos los distintos métodos de fraude.
- Uso de violencia: Un grupo de personas llegan armadas al inmueble, amenazando a los ciudadanos que si no se salen, ellos lo sacan.
- Engaños: Simulan haber vendido la propiedad en tu nombre y representación. Simulación y suplantación de identidad.
- Manera furtiva o sigilosa: Cuando un inmueble está desocupado o el propietario no acude regularmente a él, estas personas llegan y lo ocupan sin que el dueño se entere.
Para evitar ser víctima del despojo de un inmueble, se recomienda mantener inscrita y actualizada la propiedad en el Registro Público, celebre contratos de arrendamiento formales y por escrito con la identificación oficial de cada una de las partes.
Además se recomienda realizar visitas de vigilancia periódicas a inmuebles desocupados. Evita a toda costa hacer justicia por su propia mano para recuperar el inmueble.
“El delito de despojo establece que a quien de propia autoridad mediante violencia física, psicológica, engaños, simulación de actos jurídicos, suplantación de identidad o furtivamente ocupe un inmueble ajeno”, explico Mario Solís, maestro en ciencias penales.