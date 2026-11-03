¡Aguas con el ‘bachecito’! Se forma enorme socavón por fuga de agua en calles de Cuautitlán Izcalli, Edomex

¡Cientos de habitantes afectados! Una fuerte fuga de agua provocó la formación de una enorme socavón en calles de la colonia Bosques de Hacienda, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex); vecinos piden que se solucione el problema.

Según los habitantes, un fuerte estruendo fue lo que los alertó, cuando la tubería se rompió y comenzó a escapar una gran cantidad de agua.

Riesgo por socavón de 3 metros: llaman a extremar precauciones a peatones y automovilistas

Personal del municipio acudió al lugar para cerrar las válvulas y poder controlar la fuga de agua, con el propósito de evitar que continuará el desperdició de líquido; sin embargo, el daño ya estaba hecho.

El enorme socavón, de aproximadamente tres metros de diámetro, afectó la vía pública, lo que representa un fuerte riesgo para los peatones, ciclistas y automovilistas de la zona.

Al presentar una zona de riesgo para los habitantes, se recomienda pasar con precaución en el lugar donde se encuentra este enorme hundimiento, para evitar accidentes.

¿Cuándo arreglarán el socavón en calles de Cuautitlán Izcalli?

Por el momento se desconoce la fecha en la que el socavón será arreglado por parte de las autoridades, ya que no han dad alguna declaración al respecto.

¿Cuándo repararán las calles de Cuautitlán Izcalli?|AZTECA NOTICIAS

¿Cómo reportar un socavón en Cuautitlán Izcalli? Teléfonos y canales de atención

Para reportar un socavón en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, debes comunicarte de manera inmediata con las autoridades locales, ya que representa un riesgo vial y de infraestructura estructural.

Protección Civil: En caso de que el socavón ponga en riesgo viviendas o pueda causar un accidente, puedes comunicarte a las siguientes líneas de atención.



Teléfono directo: 55 26 20 19 09 (Línea oficial de Protección Civil Cuautitlán Izcalli).

OPERAGUA Izcalli - Fuga de agua y drenaje: La mayoría de los socavones se originan por filtraciones, roturas de tuberías o fallas en el sistema de drenaje profundo.

