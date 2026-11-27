El diputado del PAN, Marcelo Torres, dijo que a siete meses de que Estados Unidos solicitó la extradición a ese país del senador Enrique Inzunza, por presuntos vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, el legislador goza de la impunidad y protección que le otorga el gobierno de Morena por lo que se mueve como rey en el Senado.

“Un senador acusado por la justicia estadounidense de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa pues sigue ocupando su escaño como rey”, expresó enl legislador panista.

Enrique Inzunza sigue cobrando como senador

Aseguró que el caso Inzunza representa una burla y afrenta para los mexicanos. También señaló que con la captura del narcotraficante, Fausto Isidro “N”, alias el “Chapo Isidro”, el gobierno debe informar la complicidad y vínculos con el senador Enrique Inzunza.

El senador, protegido por el gobierno de Morena, se mueve en el Senado y sigue cobrando como legislador, a pesar de que Estados Unidos reclama su extradición desde hace siete meses por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

Su caso se ha convertido en un agravio y desvergüenza para todos los mexicanos.

“Siete meses de acusaciones de narcotráfico y el narcosenador del bienestar, Enrique Inzunza, sigue cobrando muy quitado de la pena con una sonrisa de oreja a oreja y eso va más allá del dinero que cobra, es el cinismo, es la complicidad, es la burla no solo hacia los mexicanos sino hacia el mundo entero”, manifestó el senador del PAN.

Consideran que Inzunza debe pedir licencia para aclarar su situación

De los 10 funcionarios públicos de Sinaloa reclamados desde el 29 de abril pasado por Estados Unidos, es el único que sigue laborando y sin pudor alguno, con la complicidad del llamado Grupo Tabasco.

“Que pida licencia, que aclare su situación porque la solicitud formal de parte del gobierno de los Estados Unidos ahí está entonces si nada debe pues el senador Inzunza que pida licencia, que aclare su situación y que el grupo Tabasco o deje de seguir defendiendo”, comentó Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde.

Los legisladores advierten que la detención de “Chapo Isidro”, podría aportar elementos para el caso de Enrique Inzunza.

“El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue muy claro, lo dijo en La Mañanera esta semana, dijo; lo que sucedió con este criminal era debido a la protección que recibía del Estado y ¿Quién era el Estado? Pues el señor Inzunza y el el señor Rocha, ¿Quiénes son? Son ellos”, añadió Luis Armando Melgar.

Las pruebas sobran, lo que falta, aseguran, es aplicar la ley, poner un alto a la impunidad y, de paso, terminar con la afrenta que el caso Inzunza representa para los mexicanos.

“¿Qué implicaciones podría tener la detención del “Chapo Isidro” para el caso de Enrique Inzunza podría aportar información a la justicia estadounidense sobre los presuntos vínculos entre el crimen organizado y funcionarios mexicanos”, manifestó el panista Marcelo Torres.