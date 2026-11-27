En medio de los señalamientos por presuntos pactos con el Cártel de Sinaloa y pese a mantener sus cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez percibe ingresos mensuales superiores al salario de la titular del Gobierno Federal. De acuerdo con reportes periodísticos difundidos por El Universal, el legislador sinaloense acumula percepciones que alcanzan los 333 mil 981 pesos mensuales brutos, superando ampliamente los 191 mil 846 pesos brutos que recibe mensualmente quien encabeza el Ejecutivo Federal.

🔴 El narcosenador Enrique Inzunza gana $333,981 brutos al mes, superando los $191,846 de Sheinbaum



Recibe $190,000 de dieta en el Senado y casi $140,000 de pensión como magistrado jubilado



El Tribunal de Justicia de Sinaloa omitió detallar sus prestaciones adicionales pic.twitter.com/MYKHJYVoMm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 27, 2026

El desglose de sus ingresos exhibe una doble fuente de dinero público proveniente tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial de su entidad:

Ingresos en el Senado de la República: Registra una dieta bruta de 190 mil pesos mensuales —con un cobro neto reportado de 132 mil 905 pesos cada mes—, además de tener programado un aguinaldo de 257 mil 697 pesos , monto equivalente a 40 días de sueldo .

Registra una dieta bruta de mensuales —con un cobro neto reportado de cada mes—, además de tener programado un aguinaldo de , monto equivalente a . Pensión como magistrado jubilado: Cobra de manera paralela una pensión mensual que ronda entre los 140 mil y 143 mil 958 pesos como jubilado del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, lo que eleva sus ingresos mensuales netos a casi 277 mil pesos y su percepción bruta total a 333 mil 981 pesos.

Ocultamiento de información, pagos en cheque y la impunidad alrededor de Enrique Inzunza

La acumulación de estos recursos ocurre bajo un entorno de falta de transparencia y protección política que ha permitido a Enrique Inzunza esquivar los bloqueos financieros derivados de las investigaciones en su contra. A pesar de que la UIF mantiene congeladas sus cuentas bancarias tras las acusaciones que lo vinculan con presuntos acuerdos con el crimen organizado en Sinaloa, el senador ha logrado seguir cobrando dinero público mediante pagos en cheque en el ámbito legislativo, sin que hasta el momento se sepa si las autoridades de Sinaloa usan el mismo método para pagarle su pensión judicial.

A esto se suma la negativa de las instituciones locales para transparentar el monto real de sus beneficios económicos. Pese a una solicitud formal de acceso a la información, el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa no entregó los datos sobre las prestaciones adicionales que recibe Inzunza como magistrado retirado, reforzando un escenario de opacidad e impunidad alrededor del patrimonio y los cobros del legislador oficialista.