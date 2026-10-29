Seis meses después de la petición de EU, Enrique Inzunza sigue en el Senado y sin enfrentar la justicia

Seis meses han pasado desde que autoridades de Estados Unidos solicitaron acciones contra funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, el senador de Morena, Enrique Inzunza, continúa en su escaño y sin enfrentar la justicia estadounidense.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló señalamientos sobre sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y solicitó su extradición. Desde entonces, su situación política ha generado cuestionamientos de legisladores de oposición.

De Badiraguato al Senado: Inzunza conserva su fuero

Tras el escándalo, Inzunza permaneció cuatro meses en Badiraguato, Sinaloa, periodo durante el cual, de acuerdo con el reporte, continuó cobrando su salario sin acudir a trabajar. En septiembre regresó a su escaño para conservar el fuero.

Aunque anunció su separación de Morena, legisladores del PRI cuestionaron que se presente como independiente mientras continúa respaldando iniciativas del oficialismo.

Las críticas también apuntan a la protección política que, acusan, recibe del partido gobernante. Mientras tanto, Inzunza permanece en primera fila del Senado, sin que hasta ahora se concrete alguna acción que lo lleve a enfrentar los señalamientos de las autoridades estadounidenses.